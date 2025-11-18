Catalunya vigila una nova variant de la grip A que podria escapar-se a la immunitat de la vacuna
Les mutacions poden fer que el virus d’aquest any sigui «una mica més greu» que l’anterior
Beatriz Pérez
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) vigila de prop una nova subvariant de la grip A (H3N2), anomenada subclade K, que té mutacions que podrien escapar-se a la immunitat i provocar una temporada de grip més intensa. Aquesta variant, de moment, no s’ha detectat a Catalunya i a Espanya s’han registrat un «petit nombre de mostres» que «no és significatiu», explica a El Periódico de Catalunya el secretari general de l’Aspcat, Esteve Fernández.
No obstant, al Japó les autoritats han declarat l’alerta després d’una epidèmia de grip que afecta principalment nens i ha obligat a tancar escoles, cosa que podria ser un avís per a Europa. A les urgències dels hospitals catalans ja comencen a veure’s més casos de grip, però lluny encara de la llindar epidèmic –que s’espera per a mitjans de desembre, aproximadament–, segons fonts consultades.
La incidència de la grip a Catalunya es troba en aquests moments en nivell baix, amb una taxa de 56 casos per 100.000 habitants, però està en ascens des de fa un parell de setmanes, a diferència de l’any passat, quan aquest virus va començar a pujar justament la setmana 46 (corresponent a la present), segons les xifres públiques del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic).
«Aquest avenç de la grip ja ho esperàvem.Per això vam començar a vacunar abans», explica el secretari de Salut Pública. A partir del 22 de setembre, Salut va començar a vacunar (a més dels més grans de 80 anys i a les residències) nens d’entre 6 i 59 mesos i personal sanitari i sociosanitari.
«Aquest avenç de la grip ja ho esperàvem. Per això vam començar a vacunar abans»
Des de mitjans d’octubre, la conselleria va optar per una nova estratègia: vacunar sense cita prèvia el segon grup, això és, els més grans de 60 anys, cosa que va provocar l’enuig de les infermeres d’alguns centres de salut, que van qualificar la situació de «caos». El doctor Fernández defensa, no obstant, que gràcies a aquesta acció actualment hi ha a Catalunya 200.000 persones més vacunades que en les mateixes dates de l’any passat, això és, un 21% més. Al contrari, aquesta temporada el SARS-CoV-2, que està en «nivells mínims històrics», no preocupa les autoritats sanitàries.
Efectivitat de la vacuna
Tot i que reclama «prudència», no amaga la seva inquietud per la nova variant de la grip. «Tot i que estan pujant les xifres del Sivic, no sabem els canvis que hi haurà al virus. Potser ha acumulat mutacions», reconeix el secretari de Salut Pública. La nova variant de la grip A (H3N2) «desafortunadament» podria mutar mentre es va disseminant. «No ho sabem encara perquè tenim molt poques mostres analitzades a Espanya. Però és veritat que no sabem l’efectivitat real de la vacuna», diu Fernández.
La conselleria contempla la possibilitat que la incidència de la grip sigui «una mica més greu» aquest any que l’anterior, però no ho sap del cert. «Sí que creiem que el pic fort de la grip arribarà després del pont de la Puríssima i abans de Nadal. La grip és molt imprevisible. Ens agradaria poder controlar-la controlar millor. De moment, continuem vacunant», conclou el secretari de Salut Pública.
Brot al Japó
A principis d’octubre el Japó, va declarar una epidèmia nacional de grip, una data molt primerenca: cinc setmanes abans de l’habitual. El Ministeri de Salut, Treball i Benestar va informar que es van registrar 57.424 casos setmanals de grip entre el 27 d’octubre i el 2 de novembre del 2025, segons dades recopilades en 3.000 institucions mèdiques designades de tot el país. Aquesta xifra representava una mitjana de 14,90 casos per institució, més del doble dels 6,29 de la setmana anterior, superant així el nivell d’alerta de 10, que indica la possibilitat d’un brot important en les pròximes quatre setmanes. Aquesta epidèmia, que ha afectat especialment els nens, ha empès al tancament d’unes 100 escoles.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”