Curses de cotxes il·legals sense carnet ni ITV: posen 38 denúncies a Avinyó i Talamanca
Un accident entre dos turismes que participaven en les carreres va permetre destapar la trobada clandestina
Xavi Moraleda
Concentracions de cotxes per fer curses il·legals a Avinyó i Talamanca tot i no tenir carnet de conduir, no haver passat la ITV o circular amb els pneumàtics en mal estat. Davant d'aquests delictes, els Mossos d'Esquadra van interposar fins a 38 denúncies administratives de trànsit durant el passat cap de setmana. En el cas d'Avinyó, els agents es van desplaçar a la zona del polígon en tenir coneixement que s'hi solen fer curses, però en el de Talamanca, van descobrir la concentració després de rebre un avís d'un accident de trànsit entre dos turismes que formaven part de la trobada clandestina.
La matinada del 15 de novembre els mossos van tenir coneixement de l’existència d’una concentració de vehicles al polígon d’Avinyó, on sospitaven que s'hi estaven realitzant conduccions temeràries. Agents de trànsit i de seguretat ciutadana es van dirigir fins al lloc i es van trobar amb un munt de participants que conduïen sense carnet, assegurança, ITV, amb els pneumàtics en mal estats i altres condicions tècniques. En total, van interposar 26 denúncies. A més, van trobar i denunciar un conductor per tinença de substàncies estupefaents.
L’endemà, els mossos van rebre l’avís d’un accident de trànsit entre dos turismes a la BV-1221, al punt quilomètric 30,4, al municipi de Talamanca. Un cop al lloc, els agents van observar que a la zona hi havia una concentració de vehicles i que els dos turismes accidentats, sense ferits, formaven part de la trobada. Finalment, els mossos van interposar 12 denúncies per diverses infraccions administratives contra la seguretat viària.
En aquest sentit, els Mossos recorden que aquest tipus de trobades en què els conductors circulen de manera temerària fent virolles i conduccions arriscades estan prohibides i suposen un greu risc per a la seguretat viària. A més posen en perill la integritat de les persones que les estan mirant a peu de carrer i també dels mateixos conductors.
