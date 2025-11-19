Ple del Parlament
Illa pressiona Junts perquè avali el nou finançament i defensa que la intervenció del mercat en habitatge funciona
Sara González
En ple compte enrere de la concreció del nou model de finançament, el debat sobre el repartiment de recursos escalfa ja motors al Parlament i forma part del repertori de discrepàncies entre el Govern amb bona part de l’oposició. Durant la sessió de control, el president de la Generalitat, Salvador Illa,ha pressionat Junts per reclamar-los què pensen fer quan es posi sobre la taula la possibilitat que Catalunya pugui rebre fins a 5.000 milions d’euros més. «¿Què faran vostès? Estar al costat dels interessos de Catalunya o continuar abonant la queixa?», ha etzibat a la presidenta del grup postconvergent, Mònica Sales.
¿Què faran vostès? Estar al costat dels interessos de Catalunya o continuar abonant la queixa?
La dirigent de Junts, que s’ha estrenat en el càrrec al rellevarAlbert Batet, ha retret a Illa que la majoria del Parlament no disposi de «cap informació» del finançament que s’està negociant i ha reivindicat que el punt de partida hauria de ser el coneixement de la balances fiscals. «¿Assumeix la proposta presentada per Montero? ¿Té veu pròpia o fa d’altaveu del PSOE?», l’ha inquirit Sales, que ja ha anticipat que sol·licitaran una compareixença del president a la Cambra perquè respongui a totes les preguntes sobre el model de finançament que defensa per a Catalunya.
En la rèplica, Illa no ha desaprofitat l’ocasió per recordar que el model vigent està caducat des del 2014 i que durant una dècada, amb governs de Junts i ERC, no s’ha aconseguit «cap resultat», mentre que el Govern del PSC està aconseguint «resultats factibles». També ha deixat caure que aviat hi haurà «avenços» per garantir que les inversions previstes pel Govern a Catalunya «es compleixin íntegrament».
El finançament no és l’únic assumpte de picabaralla del Govern amb Junts o amb partits com el PP. També les polítiques d’habitatge han tornat a ser motiu de disputa, en aquest cas amb el grup liderat per Alejandro Fernández, que ha denunciat l’«estrepitós fracàs de l’esquerra» a l’hora de gestionar-les. «La llei d’habitatge funciona», ha replicat Illa en to irat. De nou, ha tornat a argumentar que no poden fer «màgia», però que s’està actuant per la via d’incrementar la construcció d’habitatge protegit i limitar pisos turístics, a més de regular els preus dels lloguers i els lloguers de temporada. «No pot ser un negoci, ha de ser un dret. Intervindrem perquè no n’hi hagi que visquin de rendes i impedeixin que la gent tingui un habitatge», ha conclòs.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera