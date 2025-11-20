Meteorologia
El fred àrtic avança l’arribada de l’hivern
El termòmetre retrocedirà severament des d’avui fins dissabte amb la intensificació de les gelades a l’interior i la caiguda de fins a 8 graus al litoral.
David Jiménez
Després d’un octubre càlid, Catalunya s’endinsa de cop, tot i que només uns dies, en un hivern que no resultarà sever, però sí que es notarà la seva entrada de manera brusca. Segons anuncia l’Aemet, "una massa d’aire d’origen àrtic donarà lloc a un acusat descens tèrmic generalitzat i nevades que afectaran principalment el terç nord peninsular". Per tant, més abric i, segons la localitat, l’estufa ben a prop.
Per a la resta de la setmana s’espera que el termòmetre tocarà fons entre demà i dissabte, per després, amb la penetració d’una massa d’aire atlàntica més càlida, anar repuntant de manera progressiva, fins que, a l’inici de la setmana vinent, la temperatura s’alineï amb el que tocaria per a aquestes dates de l’any.
Aquesta caiguda dels valors tèrmics deixarà els termòmetres amb, segons la zona, fins a vuit graus per sota de la mitjana de temperatura que tocaria ara. Fred intens que suposa un xoc si es compara amb les temperatures que teníem fa just un any.
Prenent de referència els registres del Meteocat, el 2024, a Barcelona, es vorejava en aquestes dates una màxima pròxima als 20 ºC i una mínima per sobre dels 14 ºC. En canvi, des d’aquesta tarda fins al migdia de dissabte s’espera una màxima de 12 ºC i una mínima que podria caure fins als 5 ºC. Tot i que el retrocés més pronunciat dels termòmetres es concentrarà al litoral i prelitoral català, els registres més extrems i on les gelades s’enduriran més serà a les zones d’interior de Catalunya.
