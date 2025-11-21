Justícia
L’advocat de Pujol demana que no sigui jutjat partint del parer del metge
J. G. Albalat
L’advocat de Jordi Pujol Soley, el lletrat Cristóbal Martell, va sol·licitar ahir a l’Audiència Nacional que l’expresident no sigui jutjat per la fortuna oculta a Andorra i s’arxivi el cas per a ell partint dels informes dels forenses que diuen que "no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient", segons fonts consultades per El Periódico.
Malgrat aquesta conclusió, l’Audiència Nacional va decidir citar-lo per videoconferència dilluns vinent, abans de començar la vista prevista.
La defensa reitera que Pujol, de 95 anys, no pot ni ha de viatjar a Madrid per assistir en directe a la vista que començarà aquest dilluns i s’allargarà, en sessions discontínues, fins al mes de maig vinent.
L’escrit, a què ha tingut accés El Periódico, destaca que l’expresident presenta un "diagnòstic neurocognitiu major, de tipus Alzheimer i vascular" i, per tant, "no té, avui dia, les capacitats necessàries per defensar-se de manera autosuficient".
L’alta, avui
Per la seva banda, el metge personal de Pujol, el doctor Jaume Padrós, va assegurar ahir que preveu que es doni l’alta mèdica a l’expresident aquest mateix divendres, tenint en compte la seva evolució "favorable", després de ser ingressat per una pneumònia diumenge passat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona. "Si no hi ha cap impediment, esperem que demà ja pugui ser donat d’alta i pugui anar al seu domicili per continuar el tractament i fer la convalescència adequada", va dir en una entrevista a SER Catalunya .
El metge va assegurar que amb una persona de 95 anys amb patologies d’Alzheimer s’hauria d’actuar –malgrat que l’evolució sigui favorable– "amb certa prudència".
