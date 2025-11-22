Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos investiguen la mort d'un nadó després que la mare ocultés l'embaràs a l'Alt Urgell

El jutjat va alertar la policia perquè va sospitar de les circumstàncies de la defunció de la criatura

Els Mossos d'Esquadra investiguen el possible homicidi d'un nadó acabat de néixer a l'Alt Urgell

Xavi Moraleda

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen el possible homicidi d'un nadó acabat de néixer a l'Alt Urgell. La mare és una jove que va amagar el seu embaràs i que va donar a llum aquest mes de març. Després que el nounat perdés la vida, el cos policial va rebre un avís i es va desplaçar fins al lloc on es trobava la dona per prendre-li declaració. Llavors, van obrir les pertinents diligències policials i van informar el jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell dels fets. A petició seva, el cos va iniciar una investigació per esclarir si el nadó ja va néixer sense vida o bé va ser mort a propòsit.

Cap detenció

Fins al moment, vuit mesos després de la defunció de la criatura, els agents no han efectuat cap detenció, ja que la investigació continua oberta. El cos ja ha pres declaració a l'entorn proper de la mare.

El cas el porta l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran i, fins ara, no s'ha produït cap detenció a l'espera de com evoluciona la investigació.

TEMES

