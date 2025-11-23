Possible aval europeu a l’amnistia
Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
Les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea avalant la llei d’amnistia han inoculat optimisme a les files de Junts, però el camí judicial encara serà llarg i no està del tot clar
Carlota Camps
Junts torna a mirar el calendari. En els últims mesos, la direcció havia deixat de fer càbales sobre quan podria tornar definitivamentCarles Puigdemonta Catalunya. Hi va haver un moment, a principis d’any, en què diversos membres de la formació veien possible una tornada per Sant Joan, el 24 de juny, però el temps va acabar fent miques les expectatives, i fins fa tan sols una setmana alts càrrecs del partit es mostraven pessimistes al ser preguntats per la qüestió. Ara, les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea, que avalen el gran gruix de lallei d’amnistia, ha tornat a inocular optimisme a les files de Junts, que veuen «plausible» la tornada del seu líder. «Ara sembla que sí», celebra un membre de la formació. La nova data marcada en vermell és la primavera del 2026.
«Europa ha posat una autopista al Tribunal Constitucional», resumeix una altra font postconvergent, que, no obstant, avisa que el camí encara serà llarg i que no està del tot clar. L’informe de l’advocat general no és vinculant, tot i que és cert que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acostuma a seguir el mateix criteri en les seves fallades. És aquest tribunal el que ha de resoldre les qüestions prejudicials que li van elevar tant el Tribunal de Comptescom l’Audiència Nacional, que demanaven saber si l’amnistia vulnerava el dret comunitari. A Junts expliquen que la sentència sortirà com a molt tard al gener –a tot tardar, al febrer –, però després encara queda que es pronunciï el Constitucional, i ja compten que el Suprem encara podria fer algun altre moviment per «dilatar» l’aplicació de l’amnistia. «Arriba el moment definitiu, ara ja serà o tot o res», conclou una tercera font del partit.
Però, sigui com sigui, Puigdemont ha començat a preparar-se pel que pugui passar. Darrere de la remodelació del grup parlamentari anunciada aquesta setmana hi ha diverses raons. D’una banda, apaivagar les crítiques internes liderades per alguns alcaldes que demanaven canvis en el grup parlamentari, donant la representació al diputat Salvador Vergés, ben connectat amb tot ells. I, de l’altra, reforçar el seu nucli dur ara que la seva tornada pot estar més a prop, i que hi ha cert soroll de fons intern. La reorganització del grup postconvergent estava a sobre de la taula de Puigdemont des de feia un any, i per això el moment triat per executar-la no és casual.
Albert Batet deixa el lideratge de la Cambra catalana, però puja galons dins de l’estructura del partit convertint-se en adjunt a la presidència, un càrrec de nova creació. També serà director de campanyes electorals –quan n’hi hagi– i exercirà d’enllaç oficial amb els agents econòmics. Aquesta última funció ja la feia en els últims temps, però ara ho farà de forma oficial. No es tracta d’un títol simbòlic, és la prova que Batet ha passat a ocupar ja des d’aquesta setmana el despatx de Puigdemont al Parlament, que feia anys que estava buit esperant-ne la tornada. Amb aquest moviment, l’expresident guanya una nova mà dreta dins de la cúpula de Junts, que junt amb el secretari general, Jordi Turull, haurà de preparar el partit per al nou context polític que pot obrir-se a partir d’ara.
Batet ha sigut nomenat mà dreta de Puigdemont i ha passat a ocupar el seu despatx al Parlament, espai que feia anys que estava buit esperant-ne la tornada
El dubte és què farà una vegada arribi a Catalunya. Puigdemont va assegurar durant la campanya electoral de les catalanes, el 2024, que no es veia exercint de diputat si no guanyava les eleccions, ja que entenia que no era el paper que li corresponia a un expresident del Govern. No obstant, al no poder tornar de manera definitiva –deixant de banda la tornada fugaç de la investidura–, va decidir mantenir l’escó i deixar vacant la posició de cap de l’oposició, una posició que no s’ha vist alterada amb els canvis d’aquesta setmana. Previsiblement, si finalment aconsegueix tornar sense risc de ser detingut, aprofitarà que manté l’escó per intervenir en el ple del Parlament, com havia promès fer fa més d’un any. El que de moment es dona per segur és que començarà una gira per tot Catalunya per recuperar el contacte directe amb el territori, els càrrecs del partit i els ciutadans.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència