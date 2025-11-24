Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona

La formació de Sílvia Orriols trencaria l'hegemonia de Junts a la província

Sílvia Orriols al Parlament

Sílvia Orriols al Parlament / David Zorrakino / Europa Press

ACN

Redacció

Girona

Aliança Catalana seria la primera força a Girona a les eleccions al Parlament, on Junts perdria l'hegemonia. Aliança per primera vegada es faria amb la primera plaça, amb entre quatre i cinc punts percentuals de vots més que els seus perseguidors, segons ha concretat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa aquest dilluns. L'impuls a Girona i Lleida contribuiria a posar la formació de Sílvia Orriols a l'alçada de Junts, en un ascens meteòric del 3,8% dels vots actuals a l'11-14%. L'estudi conclou que un 21% dels votants juntaires el maig passat anirien ara a Aliança, i només sis de cada deu continuarien donant-los suport.

Segons el baròmetre, Junts i Aliança s'estarien disputant la tercera plaça a Catalunya. Els primers caurien en picat respecte a l'últim baròmetre fa quatre mesos, quan se'ls atorgaven 28-30 escons i entre el 16 i el 19%. El partit de Puigdemont ara passaria a 19-20 diputats i 13-15%, és a dir, entre sis i vuit punts menys que en les últimes eleccions a la cambra catalana.

