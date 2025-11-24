Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
La formació de Sílvia Orriols trencaria l'hegemonia de Junts a la província
Aliança Catalana seria la primera força a Girona a les eleccions al Parlament, on Junts perdria l'hegemonia. Aliança per primera vegada es faria amb la primera plaça, amb entre quatre i cinc punts percentuals de vots més que els seus perseguidors, segons ha concretat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa aquest dilluns. L'impuls a Girona i Lleida contribuiria a posar la formació de Sílvia Orriols a l'alçada de Junts, en un ascens meteòric del 3,8% dels vots actuals a l'11-14%. L'estudi conclou que un 21% dels votants juntaires el maig passat anirien ara a Aliança, i només sis de cada deu continuarien donant-los suport.
Segons el baròmetre, Junts i Aliança s'estarien disputant la tercera plaça a Catalunya. Els primers caurien en picat respecte a l'últim baròmetre fa quatre mesos, quan se'ls atorgaven 28-30 escons i entre el 16 i el 19%. El partit de Puigdemont ara passaria a 19-20 diputats i 13-15%, és a dir, entre sis i vuit punts menys que en les últimes eleccions a la cambra catalana.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)