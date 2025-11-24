Judici als Pujol
El tribunal no deslliura Jordi Pujol i Soley del judici per la seva fortuna a Andorra, almenys de moment
L’expresident català ha respost al tribunal que es troba «més o menys bé» i que «està a disposició del tribunal»
Els forenses que el van examinar, a petició de la defensa, han explicat de manera «molt concloent» que l’expresident català «no està en condicions» de ser jutjat
Ángeles Vázquez
La Secció Primera Penal de l’Audiència Nacional ha decidit que l’expresident català Jordi Pujol i Soley assisteixi al judici que ha començat aquest dilluns per la fortuna que la família guardava a Andorra. Els que sí que s’asseuran al banc dels acusats són els seus set fills, l’exdona del primogènit i els 10 empresaris que la fiscalia considera que els van ajudar a guanyar o ocultar els diners.
Després que els forenses que el van examinar, a petició de la defensa, determinessin que «no està en condicions de ser jutjat», el president del tribunal, José Ricardo de Prada, va citar per videoconferència els experts i el mateix Pujol i Soley per comprovar en persona com es troba.
En la compareixença, que va començar amb 50 minuts de retard, per problemes tècnics per poder connectar amb Barcelona i que van haver de ser solucionats, els experts van ser «molt concloents» a l’hora d’eximir-lo del judici, al considerar que no està «en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient», van informar fonts jurídiques presents en la compareixença a EL PERIÓDICO.
Després que els forenses defensessin davant del tribunal les seves conclusions, va arribar el torn de l’expresident, que, segons les mateixes fonts, va contestar bé a les preguntes que li van formular els magistrats. Va afirmar que es troba «més o menys bé» i que «està a disposició del tribunal».
Després d’escoltar-los, De Prada va decidir suspendre la vista durant 15 minuts. Al reprendre, el tribunal ha acordat que pot ser jutjat dels delictes de blanqueig de capitals i associació il·lícita pels quals s’enfronta a una petició de nou anys de presó. Cinc dels seus set fills s’enfronten a vuit anys pels mateixos delictes.
El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, en canvi, s’enfronta a 29 anys de presó, a l’estar acusat de més delictes que els seus companys al banc dels acusats, ja que, segons la Fiscalia Anticorrupció, va ser l’encarregat pels seus pares, Jordi Pujol i Marta Ferrusola, ja morta, de gestionar la fortuna que guardaven a Andorra, fruit de les comissions cobrades per la família atès l’ascendent que l’expresident mantenia sobre les administracions governades per Convergència.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»