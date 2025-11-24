El fiscal general deixa el càrrec
García Ortiz presenta la seva renúncia a Bolaños per «protegir» la fiscalia i la ciutadania
El ja excap del ministeri públic ha renunciat al càrrec amb una carta que mostra el seu «profund respecte a les resolucions judicials»
Cristina Gallardo
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió al Govern, després que dijous passat fos condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d’inhabilitació per al càrrec per un delicte de revelació de dades reservades.
En una carta remesa al ministre de Justícia, Félix Bolaños, a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, García Ortiz manifesta el seu «profund respecte» a les resolucions judicials, així com la seva voluntat de «protegir la Fiscalia espanyola i els seus fiscals». Afirma que això determina la seva decisió «sense esperar ni tan sols a conèixer la motivació de la sentència», com a «acte degut no només al ministeri fiscal, sinó a tota la ciutadania espanyola».
Notificació anticipada
Aquesta decisió judicial, abans que qualsevol altra consideració, segons reconeix García Ortiz en la seva missiva, significa que «el més alt tribunal de la jurisdicció ordinària del nostre país» ha acordat imposar-li la pena d’inhabilitació especial per al càrrec de fiscal general de l’Estat, «després de valorar com a delictius, a falta de més concreció, els fets objecte d’enjudiciament».
Tot i que la seva «determinació» a renunciar deriva directament de la sentència que li ha sigut notificada, el fins avui fiscal general afirma tenir «el convenciment d’haver servit fidelment la institució» a què pertany «amb una inequívoca vocació de servei públic, sentit del deure i lleialtat institucional».
Per això afegeix que «a petició pròpia» sol·licita que el Consell de Ministres accepti el cessament del seu mandat i agraeix la proposta que el 19 de juliol del 2022 va cristal·litzar en el seu nomenament. «La confiança dipositada llavors és la mateixa que ara torno a l’entendre que, una vegada coneguda la decisió, és el moment d’abandonar l’acompliment d’una responsabilitat tan alta», insisteix al final de la missiva.
¿Expulsió de la carrera?
La inhabilitació de dos anys que s’ha imposat a García Ortiz, a més d’haver obligat a la seva renúncia, tindrà una altra greu conseqüència per a García Ortiz,ja que obligarà a obrir un expedient que suposarà que l’expulsin de la carrera per haver incorregut en delicte dolós.
Aquest expedient d’expulsió no és cosa del Suprem, però sí una conseqüència de la sentència adoptada per l’alt tribunal que correspondria aplicar a la mateixa fiscalia, en aplicació del mateix Estatut de la Fiscalia i del Reglament que en regula el funcionament. En tot cas, tot està a l’espera d’un més que probable recurs davant el Tribunal Constitucional.
Mandat polèmic
El pas per la fiscalia general de l’Estat d’Álvaro García Ortiz ha estat envoltat de polèmica des que el juliol del 2022 va substituir la també molt qüestionada des d’amplis sectors de la carrera Dolores Delgado, la seva companya a la Unió Progressista de Fiscals. Les peticions de dimissió realitzades principalment des d’associacions com la majoritària Associació de Fiscals o l’Associació Professional i Independent de Fiscals –que ha exercit l’acusació popular durant el judici– van ser reiteradament desates per García Ortiz, fins i tot quan el Suprem va anunciar que el feia seure al banc dels acusats.
Algunes de les seves conductes més criticades, com les relatives al cas Stampa, el van enfrontar al seu dia amb gran part de la carrera abans de ser fiscal general, i la situació es va anar enverinant després de la seva qüestionada confirmació com a fiscal general pel nou Govern de Pedro Sánchez sorgit del 23J, ja que per primera vegada en democràcia el número u de la fiscalia espanyola no va comptar amb l’aval d’idoneïtat per part del Consell General del Poder Judicial.
