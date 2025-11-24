Puigdemont es reforça internament pel seu possible retorn a la primavera
Les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea inoculen optimisme a les files de Junts, tot i que el camí judicial encara serà llarg
Carlota Camps
Junts torna a mirar el calendari. En els últims mesos, la direcció havia deixat de fer càbales sobre quan podria tornar definitivament Carles Puigdemont a Catalunya. Hi va haver un moment, a principis d’any, en què diversos membres de la formació veien possible una tornada per Sant Joan, el 24 de juny, però el temps va acabar fent miques les seves expectatives, i fins fa només una setmana alts càrrecs del partit es mostraven pessimistes si se’ls preguntava per aquest tema. Ara, les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea, que avalen la major part de la llei d’amnistia, han tornat a inocular optimisme a les files de Junts, que veuen "plausible" la tornada del seu líder. "Ara sembla que sí", celebra un membre de la formació consultat per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La nova data marcada en vermell és la primavera de l’any vinent, 2026.
"Europa ha posat una autopista al Tribunal Constitucional", resumeix una altra font postconvergent, que, no obstant, avisa que el camí encara serà llarg i que no està tot clar. En aquest sentit, l’informe de l’advocat general no és vinculant, tot i que és cert que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acostuma a seguir el mateix criteri en les seves sentències. És aquest tribunal el que ha de resoldre les qüestions prejudicials que li van elevar tant el Tribunal de Comptes com l’Audiència Nacional, que demanaven saber si l’amnistia vulnerava el dret comunitari.
Calendari i remodelació
Des de Junts diuen que la sentència sortirà com a molt tard al gener –a tot estirar, al febrer–, però després encara queda que es pronunciï el Constitucional, i ja compten que el Suprem encara podria fer algun altre moviment per "dilatar" l’aplicació de l’amnistia. "Arriba el moment definitiu: ara ja serà o tot o res", conclou una tercera font del partit. Però, sigui com sigui, Puigdemont ha començat a preparar-se pel que pugui passar. Darrere de la remodelació del grup parlamentari anunciada aquesta setmana hi ha diverses raons. D’una banda, apaivagar les crítiques internes liderades per alguns alcaldes que demanaven canvis en el grup parlamentari, donant la representació al diputat olotí Salvador Vergés, ben connectat amb tot ells. De l’altra, reforçar el nucli dur ara que la seva tornada pot estar més a prop i que hi ha cert soroll de fons intern. La reorganització del grup postconvergent era una opció que estava sobre la taula de Puigdemont des de feia un any, de manera que el moment triat per executar-la no és casualitat.
Albert Batet deixa el lideratge de la Cambra catalana, però puja galons dins de l’estructura del partit al convertir-se en adjunt a la presidència, un càrrec de nova creació. També serà director de campanyes electorals –quan n’hi hagi– i exercirà com a enllaç oficial amb els agents econòmics. Aquesta última funció ja l’estava executant últimament, però ara ho farà de manera oficial. No es tracta d’un títol simbòlic, i prova d’això és que Batet ha passat a ocupar des d’aquesta setmana el despatx de Puigdemont al Parlament, que feia anys que estava buit, esperant el seu retorn. Amb aquest moviment, l’expresident guanya una nova mà dreta dins de la cúpula de Junts, que, juntament amb el secretari general, Jordi Turull, haurà de preparar el partit per al nou context polític que pot obrir-se a partir d’ara.
Els dubtes
El dubte és què farà un cop arribi a Catalunya. Puigdemont va assegurar durant la campanya electoral de les catalanes el 2024 que no es veia exercint de diputat si no guanyava les eleccions, ja que entenia que no era el paper que corresponia a un expresident del Govern. No obstant, al no poder tornar de manera definitiva –deixant de banda la tornada fugaç de la investidura–, va decidir mantenir l’escó i deixar vacant la posició de cap de l’oposició, un càrrec que s’ha vist alterat amb els canvis d’aquesta setmana. Previsiblement, si finalment aconsegueix tornar sense risc de ser detingut, aprofitarà que manté l’escó per intervenir en el ple del Parlament, com havia promès que faria fa més d’un any. El que de moment es dona per segur és que al tornar començarà una gira per tot Catalunya per recuperar el contacte directe amb el territori, els càrrecs del partit i els ciutadans.
