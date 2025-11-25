Predicció meteorològica
Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
Protecció Civil insta a l’autoprotecció davant episodis extrems de nevades o ventades
Germán González
El Servei Meteorològic de Catalunya treballa amb la previsió que els pròxims mesos d’hivern, entre el desembre i el febrer, es registraran temperatures per sobre de la mitjana climàtica, no únicament a Catalunya sinó també a Espanya i part d’Europa. «És una tendència que se segueix en els últims anys», segons ha explicat Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
A més, la previsió és que al desembre i el gener es registraran més precipitacions que la mitjana per aquesta època de l’any a la zona litoral i prelitoral de Catalunya, mentre que encara no se sap si caurà molta o poca pluja al febrer. A l’hivern es registraran temperatures més altes del normal i s’esperen poques precipitacions al Pirineu i el Prepirineu.
No obstant, des del Servei Meteorològic de Catalunya recorden que aquestes previsions tenen una «fiabilitat limitada» i que es tracta d’una tendència que s’ha de concretar cada pocs dies.
Previsió constant
Protecció Civil ha assenyalat que treballen amb aquestes previsions per activar les alertes i emergències per nevades o ventades intenses, així com establir previsions de cara a minimitzar riscos per a la població. Sergio Delgado, subdirector en programes de Protecció Civil de la Generalitat, ha afegit la importància de donar una resposta coordinada i prioritzada en funció de l’emergència, tenint en compte la situació geogràfica de cada municipi de Catalunya i com pot afectar la situació de risc.
D’aquesta manera s’insta a anar amb compte amb la caiguda d’arbres, branques o despreniment d’objectes de les façanes i fort onatge en cas de ventades així com allaus, talls de subministrament i incomunicació en les nevades, a més de tenir en compte els accidents a la llar pel mal funcionament de sistemes de calefacció i els riscos de persones grans que viuen soles.
Davant aquestes situacions de risc climàtic, Protecció Civil posa en marxa els centres d’emergències juntament amb els comitès tècnics que fan un seguiment i destinen els recursos adequats per afrontar el perill. També es fan alertes a la població i es pot a arribar a prohibir la circulació, mitjançant alertes al mòbil, per garantir la seguretat. Protecció Civil recorda la importància de l’autoprotecció, amb els kits d’emergència, davant aquests fenòmens meteorològics.
Montse Font, cap del servei de gestió d’emergències de Protecció Civil de la Generalitat, ha remarcat que hi ha plans d’emergències, com l’Inuncat o l’Infocat, que «no s’obliden en tot l’any». En aquest sentit ha recordat els episodis de pluges fortes dels últims mesos o que el risc d’incendis ja es pot començar a constatar al març, quan abans era a l’estiu, ja que cada vegada es registren temperatures més altes. Per això, cal estar en alerta quan es produeixen forts vents en punts amb molta densitat forestal.
A més, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya assenyalen que cada una de les alertes té en compte les característiques de cada comarca i que s’activen alguns plans en funció del fenomen meteorològic. Per exemple, Santi Segalà ha recordat que no és el mateix que caiguin entre 4 o 5 centímetres de neu a Barcelona, «que provocaria un caos» que a Viella, ja que allà hi estan acostumats. També ha indicat que a l’Empordà o les Terres de l’Ebre són habituals els forts vents en aquesta època de l’any o a l’inici de primavera, per la qual cosa s’activa l’alerta a partir de 120 km/h quan a tota la zona central i la costa pròxima a Barcelona els avisos són a partir de ratxes de vent de 70 km/h.
La cap de la Unitat de Predicció d’Allaus i Nivologia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Glòria Martí, ha destacat que cada dia fan una avaluació dels riscos d’allaus examinant els gruixos de neu, la seva estabilitat i evolució, i que d’aquesta manera fan prediccions de cara als usuaris que vulguin anar a la muntanya.
De la mateixa manera, el Servei Meteorològic de Catalunya també té un servei per a excursionistes en què s’explica tant la possibilitat de pluja, vent o neu així com les temperatures que faran a la zona, segons ha detallat Pere Esteban, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, aquest organisme informa els ajuntaments quan es donen temperatures molt baixes al seu municipi perquè activin qualsevol previsió davant una possible emergència.