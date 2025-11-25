Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers fan una trentena de serveis per les fortes ventades al sud del país

Protecció Civil manté l'alerta del pla Ventcat per ratxes fortes dimecres al Pirineu i l'Empordà

Imatge de les onades de fins a quatre metres d'altura a la Costa Brava, en una imatge d'arxiu / Basili Gironès

Els Bombers han atès una trentena d'avisos des d'aquest matí per les fortes ratxes de vents principalment al sud, 14 de les quals a les Terres de l'Ebre. Sobretot s'ha retirat arbres caiguts o mobiliari urbà i cap incidència ha estat greu. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 35 trucades, 9 des del Montsià, 8 des del Baix Ebre i 6 des del Barcelonès. Alguns dels registres més alts s'han produït a Mas de Barberans (103,7 quilòmetres per hora), al Perelló (102.7) i a Miami Platja (90,4). Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla d'emergències Ventcat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de ratxes fortes de cara a les pròximes hores i sobretot dimecres al Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà.

En aquestes zones, els cops màxims es donaran a les cotes més altes i especialment a la franja entre les dotze del migdia i les sis de la tarda. Poden arribar a ser de 90 quilòmetres per hora. També hi pot haver el fenomen del torb. De cara a finals del dia el vent ja disminuirà notablement.

A banda del vent, també hi haurà fort onatge a l'Empordà, amb onades que podran superar els dos metres i mig a l'Alt i Baix Empordà (zona Cap de Creus i Cap de Begur). Les nevades també es poden mantenir al Pirineu, i es poden acumular més de vint centímetres a cotes superiors als 2.000 metres.

