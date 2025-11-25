Els Bombers fan una trentena de serveis per les fortes ventades al sud del país
Protecció Civil manté l'alerta del pla Ventcat per ratxes fortes dimecres al Pirineu i l'Empordà
Els Bombers han atès una trentena d'avisos des d'aquest matí per les fortes ratxes de vents principalment al sud, 14 de les quals a les Terres de l'Ebre. Sobretot s'ha retirat arbres caiguts o mobiliari urbà i cap incidència ha estat greu. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 35 trucades, 9 des del Montsià, 8 des del Baix Ebre i 6 des del Barcelonès. Alguns dels registres més alts s'han produït a Mas de Barberans (103,7 quilòmetres per hora), al Perelló (102.7) i a Miami Platja (90,4). Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla d'emergències Ventcat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de ratxes fortes de cara a les pròximes hores i sobretot dimecres al Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà.
En aquestes zones, els cops màxims es donaran a les cotes més altes i especialment a la franja entre les dotze del migdia i les sis de la tarda. Poden arribar a ser de 90 quilòmetres per hora. També hi pot haver el fenomen del torb. De cara a finals del dia el vent ja disminuirà notablement.
A banda del vent, també hi haurà fort onatge a l'Empordà, amb onades que podran superar els dos metres i mig a l'Alt i Baix Empordà (zona Cap de Creus i Cap de Begur). Les nevades també es poden mantenir al Pirineu, i es poden acumular més de vint centímetres a cotes superiors als 2.000 metres.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica