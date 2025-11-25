La Generalitat redueix els terminis de les oposicions
El govern català rebaixarà el temps entre que una plaça es convoca i l’opositor s’incorpora, així com els trasllats
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya reduirà el termini de les seves oposicions perquè només transcorrin 10 mesos entre que una persona es presenta a un procés i acaba ocupant la seva plaça com a nou funcionari de ple dret. Un procés que fins ara se sol demorar fins a dos anys i que després de la reforma es quedarà en menys d’un.
L’Executiu català preveu aprovar aquest dimarts dos decrets que actualitzaran normes vigents des de fa més de 30 anys i pretenen simplificar els processos per accedir a l’Administració o per moure’s dins d’aquesta una vegada la persona ja té plaça.
Les novetats formen part de la reforma integral de l’Administració que durant aquesta legislatura està impulsant el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Aquesta pretesa modernització busca des de simplificar tràmits que empreses i ciutadans realitzen habitualment amb l’Administració, fins a la manera com s’elegeixen els nous directius públics, passant per les oposicions per accedir a la mateixa Generalitat. Actualment, el Govern ja tramita la nova llei de l’ocupació pública catalana, que inclourà diversos canvis en matèria de reclutament. A falta que aquesta segueixi el seu tràmit parlamentari i modifiqui la forma en què els nous funcionaris entren a l’Administració, l’Executiu s’avança pel que fa als terminis d’accés.
Garantir la igualtat
El model d’oposicions és un mecanisme de reclutament que busca garantir la igualtat, mèrits i lliure concurrència de qualsevol ciutadà a costa, moltes vegades, de la velocitat. De mitjana, segons dades de la mateixa Generalitat, passen dos anys des que Funció Pública treu un concurs, la gent es presenta, fa els exàmens, guanya la plaça i és nomenada per al lloc.
En dos anys les necessitats del departament on aquest nou fitxatge ha d’entrar a reforçar l’equip poden variar substancialment i la tardança adoba el terreny a mantenir perfils interins. És per això que des de Funció Pública han actualitzat i automatitzat una sèrie de tràmits per reduir terminis.
L'oferta d'ocupació pública es fixarà cada any abans del març
També es fixa, mitjançant els nous decrets, que cada any la Generalitat fixarà abans del març la seva oferta d’ocupació públic, és a dir, el nombre de places de nou ingrés i mobilitat que hi haurà aquell any. Això busca donar seguretat a les persones interessades a fer oposicions, ja que abans del març sabran si trauran places del cos que els pot interessar i que en un termini de tot just dos o tres mesos començaran les oposicions i tindrà el calendari de dates rellevants del procés.
Reducció de terminis
La simplificació del procés de reclutament es fonamentarà en dos canvis. D’una banda, fins ara els aplicadors interns exigien molta dedicació humana per anar un per un i abocar totes les dades dels aspirants. De l’altra, alguns dels terminis d’entrega de documentació estaven dissenyats per entregar els papers de manera presencial, cosa que els mitjans telemàtics permeten accelerar notablement.
Per exemple, fins ara s’obria un termini de 20 dies hàbils perquè els aspirants es postulessin a un procés; després de la reforma, l’esmentat termini quedarà en 10 dies.
També s’agilitza la presa de possessió d’algú que ja ha superat una oposició i guanyat una plaça. Fins ara es devia obligatòriament deixar passar un mes, durant el qual el nou funcionari esperava a poder ingressar a la seva nova feina, i ara es redueix l’esmentada espera a 10 dies.
Una altra via per accelerar terminis és el nomenament del tribunal avaluador abans de treure els exàmens, així com concentrar diverses proves en un mateix dia o concentrar tots els tràmits en un sol acte administratiu, entre d’altres. Un altre mecanisme que la Generalitat aspira a accelerar amb els canvis que validarà avui el Consell Executiu és el de trasllats interns. Funció Pública aspira que en un termini no superior a sis mesos un funcionari pugui canviar-se d’una plaça a una altra, procés que avui dura entorn d’un any.
Allà, l’Administració catalana ha aprofitat l’aprenentatge que els seus quadres han obtingut dels moguts processos de reestructuració interna que han significat els macroprocessos d’estabilització d’interins, exigits aquests des de la Unió Europea, cosa que ha derivat en conflictes interns i judicialització, entre altres problemes.
La Generalitat també reduirà els temps d’assignació de places al personal de cossos específics, responsables d’àrea o càrrecs de lliure disposició. Actualment, el temps mitjà de cobertura d’una plaça d’aquest tipus ronda els vuit mesos i l’objectiu és reduir-lo a una forquilla d’entre tres i cinc, baixant fins a les dues setmanes en els casos de lliure designació o absència de candidat alternatiu.
