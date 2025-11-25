El Govern defensa que no té "potestat" per vetar la participació d'Israel en determinats esdeveniments esportius
Álvarez diu que han fet una "feina diplomàtica al màxim nivell" per promoure "criteris coherents amb els drets humans"
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha defensat que el Govern no té "potestat" per vetar la participació d'equips o esportistes israelians en determinats esdeveniments esportius, encara que tinguin lloc a Catalunya. En una compareixença al Parlament aquest dimarts, el conseller ha dit que "entén les veus" que demanen l'exclusió d'esportistes d'Israel en competicions pel genocidi perpetrat a Gaza, però que l'executiu català "no és el que estableix els criteris d'admissió i participació" en la majoria d'aquests esdeveniments. "Nosaltres hem fet una feina diplomàtica al màxim nivell per promoure criteris coherents amb els drets humans, però hi ha coses que no depenen del Govern", ha remarcat el conseller.
Álvarez ha concretat que, en molts casos, qui decideix l'admissió i la participació dels països en les competicions esportives és el Comitè Olímpic Internacional, les federacions internacionals o les entitats privades.
