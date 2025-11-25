Patrimoni
Montserrat renovarà l’històric telefèric i n’ampliarà la capacitat
La Generalitat i l’abadia firmen un acord per estudiar la remodelació integral de l’Aeri. La mesura s’emmarca en un pla de millora d’accés al santuari.
David Bricollé
L’històric Aeri de Montserrat, un mitjà de transport gairebé centenari, tindrà una nova versió. La instal·lació i el servei es remodelaran per complet amb l’objectiu, sobretot, d’augmentar-ne la capacitat i garantir al màxim la seva funcionalitat en gairebé qualsevol circumstància. L’actual pot transportar un màxim de 35 persones en cada trajecte (és la capacitat de cada cabina), en un viatge que dura cinc minuts. Durant tot l’any passat va transportar prop de 300.000 persones. Des de l’estació situada a peu de carretera i del riu Llobregat fins a la que es troba sota el santuari, el funicular salva un desnivell de 544 metres en un recorregut d’uns 1.300 metres.
Amb aquest objectiu, el Departament de Territori i l’Abadia de Montserrat van fer públic ahir l’acord per tirar endavant aquest ambiciós projecte, que s’emmarca en un pla encara més ampli per millorar la mobilitat d’accés al santuari i al conjunt del parc natural de Montserrat, que inclou altres mesures.
L’acord contempla la creació de dos grups de treball, un de tècnic i un altre de jurídic, que estudiaran i valoraran la construcció del nou Aeri, és a dir, la renovació integral de l’actual, al mateix lloc on opera des de fa nou dècades. Es projectarà la intervenció tècnica que s’ha de portar a terme, es calcularà la inversió necessària i, molt rellevant també, es plantejarà la fórmula d’explotació de la nova infraestructura. Una fórmula que, d’entrada, passaria per la constitució d’una societat privada amb participació pública (entre l’Abadia de Montserrat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya).
A més, aquest projecte també inclourà l’estudi de millores en els enllaços entre la línia R5 (la de Ferrocarrils que connecta el Bages) i l’Aeri, i en els accessos a l’aparcament de vehicles que hi ha a l’estació inferior d’aquest servei.
Quant a les actuacions de millora a les carreteres principals d’accés a la muntanya, s’estudiaran intervencions en l’accés a l’Aeri o en el pont d’enllaç que connecta la C-55 amb l’estació inferior per sobre del riu Llobregat, així com diferents alternatives per donar més fluïdesa a les vies d’accés al recinte del santuari per la BP-1103 (carretera de Can Maçana) i la BP-1121 (la que va des de la C-55 a Monistrol), així com a l’aparcament del recinte i les àrees d’estacionament del parc.
Reduir el vehicle privat
Segons es va destacar en l’acte de firma del protocol, aquest nou marc de col·laboració entre Territori i l’abadia té per objectiu "descarregar les carreteres de l’entorn de Montserrat del màxim nombre de vehicles particulars a través del reforç dels transports d’alta capacitat" com són la línia R5 de Ferrocarrils i el cremallera de FGC; l’Aeri, gestionat per l’abadia, i les infraestructures viàries d’accés amb autocars.
