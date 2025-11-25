Després de la condemna a García Ortiz
Teresa Peramato, nova fiscal general de l’Estat
Es tracta del quart fiscal general nomenat sota mandat de Pedro Sánchez després de María José Segarra, Dolores Delgado i Álvaro García Ortiz
Cristina Gallardo
El Govern proposarà la designació de Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat. Es tracta de la quarta persona que ocupa el càrrec de fiscal general nomenada sota mandat de Pedro Sánchez després de María José Segarra, Dolores Delgado i Álvaro García Ortiz.
La proposta, que emana formalment del ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, s’ha donat a conèixer una vegada que el cap de l’Executiu ha arribat a Madrid després de la gira africana que l’ha portat per Sud-àfrica (G20) i Angola (cimera Àfrica-UE).
Peramato, que és fiscal de carrera amb 35 anys d’exercici i té el «reconeixement unànime» dels operadors jurídics, segons fonts de Justícia, és actualment fiscal de sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. També és fiscal de sala delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal.
La candidata compta amb una àmplia trajectòria especialment en matèria de lluita contra la violència de gènere i és considerada una de les «grans impulsores» de l’especialització judicial en aquesta matèria, segons recorden a la Moncloa. La proposta del seu nomenament es coneix un 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Procediment
Quant al procés de nomenament, una vegada aprovada la proposta en el Consell de Ministres, el CGPJ haurà d’emetre un informe no vinculant. Posteriorment, Peramato compareixerà davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Quan s’hagin realitzat aquests tràmits, el Govern acordarà el seu nomenament definitiu com a fiscal general de l’Estat perquè el firmi el cap de l’Estat i es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
En la designació del fiscal general participen els tres poders de l’Estat segons estableix l’article 124.4 de la Constitució Espanyola: «El fiscal general de l’Estat serà nomenat pel Rei, a proposta del Govern, escoltat el Consell General del Poder Judicial».
Aquesta figura s’ha d’elegir, en tot cas, amb alguns requisits, entre juristes espanyols de reconegut prestigi amb més de quinze anys d’exercici efectiu de la seva professió». A més, el Govern de Pedro Sánchez va modificar la norma l’any passat per afegir que no podrà ser proposat ningú que en els últims que cinc anys hagi sigut ministre, secretari d’Estat, conseller autonòmic, alcalde, diputat del Congrés, senador o membre del Parlament Europeu o d’alguna assemblea autonòmica.
Pas pel CGPJ i el Congrés
El nomenament s’haurà de produir «escoltat prèviament el Consell General del Poder Judicial», «que emet un informe no vinculant, cosa que implica que el Govern no està obligat jurídicament a seguir aquest criteri. En el cas de García Ortiz, per exemple, l’òrgan de govern dels jutges el va declarar no idoni per al càrrec. Arran d’aquest cas i per la confrontació política vigent, el president del Partit Popular, Alberto Nlez Feijóo, va advocar perquè aquest tràmit del CGPJ no sigui consultiu sinó vinculant.
A més, el candidat proposat haurà de comparèixer també davant de la comissió de Justícia del Congrés, on els diferents grups parlamentaris podran fer les preguntes que considerin i mostrar la seva posició respecte a la persona elegida. No obstant, novament, no és vinculant. La norma assenyala que l’objectiu és que els diputats puguin «valorar els mèrits i idoneïtat del candidat proposat». Després de completar aquests dos passos, el candidat és nomenat fiscal general de l’Estat pel Rei, davant del qual haurà de prestar jurament o promesa i, després, prendrà possessió del càrrec davant del ple del Tribunal Suprem.
