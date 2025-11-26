Crisi per la gestió del temporal
Vilaplana va acostar Mazón amb el seu cotxe fins al Palau el 29-O
El tiquet del pàrquing corrobora que l’actualment president valencià en funcions va arribar al seu despatx cap a les 20.00 hores
Joan Carles Martí /Alfons Garcia / Laura Ballester
La periodista Maribel Vilaplana va portar amb el seu cotxe el dia de la dana el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fins al Palau després de sortir de l’aparcament del centre de València a les 19.47 hores, com es va saber ahir, més d’un any després del dinar privat, arran de la informació aportada a la jutge de Catarroja per l’empresa que gestiona el pàrquing públic.
Minuts després, al voltant de les 20.00 hores, van assegurar a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts del PP, el cap del Consell baixava del vehicle de la comunicadora als voltants de la seu presidencial i entrava sol a l’edifici, on un assessor extern l’informava de la magnitud del que estava passant a la província. Mazón posava rumb al cap de poc temps cap al Cecopi i les imatges mostren el president entrant a les 20.28 hores a l’edifici.
La informació coneguda ahir i que assenyala que Vilaplana va pagar el tiquet de l’aparcament a les 19.47 hores contradiu les versions sostingudes fins ara per Presidència sobre l’arribada de Mazón al Palau. La primera, en les hores posteriors a la catàstrofe, deia que va ser al voltant de les 17.00. L’última afirmava que hi va entrar cap a les 19.00. En canvi, les dades de l’aparcament corroboren la informació publicada per aquest diari a partir de les fonts esmentades, que situava l’entrada a la seu presidencial a l’entorn de les 20.00 hores.
Les mateixes fonts asseguren que el cap del Consell va arribar fins a les proximitats del Palau al vehicle de la periodista.
