Cas Koldo
Anticorrupció demana presó sense fiança per a Ábalos, que nega el risc de fuga: «No tinc on anar»
La defensa s’oposa a l’ingrés a la presó de l’exministre perquè, atesa la seva condició de diputat
Cristina Gallardo
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha sol·licitat l’ingrés en presó incondicional i sense fiança de l’exministre José Luis Ábalos durant la vista breu convocada aquest dijous al Tribunal Suprem per l’instructor del cas Koldo, a efectes de resoldre sobre la modificació de les mesures cautelars que ja pesen sobre ell per la part de la causa relativa al pelotazo de les mascaretes a Transports.
Fonts presents en la declaració assenyalen a EL PERIÓDICO que el diputat ha pres la paraula per negar el risc de fuga i assegurar que no té diners ni on anar, que parlava en to afligit i estava molt pàl·lid. De fet, les mateixes fonts assenyalen que l’han vist «destrossat».
Per la seva banda, la defensa ha esgrimit l’arrelament, que és diputat i que es vulnera l’article 23 de la Constitució, que és el de representació política, per argumentar en contra de la petició de la fiscalia. En cas d’adoptar-se la mesura –tenint en compte que el magistrat Leopoldo Puente sempre ha seguit el criteri del Ministeri Públic a l’hora d’adoptar mesures cautelars, Ábalos es convertiria en el primer diputat que entra a la presó amb tal condició, amb l’únic precedent dels membres del Parlament en el cas del procés, si bé aquests posteriorment van ser elegits diputats nacionals.
«Profecia autocomplerta»
Després de conèixer la petició d’Anticorrupció, Ábalos ha fet unes declaracions a la cadena SER en les quals afirma que l’ocorregut aquest dijous a l’alt tribunal és «una profecia autocomplerta», ja que es van incrementar els delictes i es van demanar per a ell penes altíssimes precisament per incrementar el risc de fuga, «tot per aconseguir una declaració col·laborativa».
Ha afegit que li sembla incomprensible que es parli de risc que pugui escapar-se i alhora es convoqués la vista breu amb un termini de set dies, quan podrien haver decretat llavors contra ell un arrest domiciliari. A les 12.30 està citat Koldo per a la mateixa diligència.
L’exministre va arribar a la seu de l’alt tribunal primerenc, gairebé tres quarts d’hora abans de l’hora a què havia sigut citat pel magistrat Leopoldo Puente, portant una petita motxilla de cuir marró. La seva compareixença es va estendre uns quaranta minuts. La citació es produeix en el marc de la causa per la qual tots dos han sigut ja processats per l’adjudicació presumptament fraudulenta de contractes milionaris per a compra de mascaretes que es va realitzar des del Ministeri de Transports a l’empresa Soluciones de Gestión.
Es valorarà en tot cas si tots dos han d’entrar a la presó després de conèixer les peticions de presó que han posat sobre la taula la Fiscalia Anticorrupció i també les acusacions populars. Fins ara només pesava sobre Ábalos la prohibició de sortir del país, l’entrega de passaport i les compareixences periòdiques davant un jutge que ja pesen sobre els investigats.
En concret, la fiscalia reclama 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada. El Ministeri Públic també demana que se’ls condemni a pagar una multa d’uns 3,9 milions d’euros. Per la seva banda, les acusacions populars sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo. A tots dos els atribueix els mateixos delictes que assenyala la fiscalia i n’afegeix dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral