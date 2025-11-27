Les Gastrosàvies protagonitzen una gran trobada al Món Sant Benet que referma el valor de la cuina tradicional
El projecte per preservar la identitat culinària catalana culmina amb un esdeveniment intergeneracional amb ponències i showcookings en viu
L’aroma dels guisats i les olors de les cassoles fent xup-xup ens fan viatjar a la infantesa i a les cuines de les àvies, on el temps es detenia i l’amor es manifestava en forma de receptes nutritives i suculentes per a la família. Aquest llegat culinari, transmès de generació en generació, és el que ara es vol preservar i compartir a través del projecte Gastrosàvies: un grup de dones grans d’arreu de Catalunya que comparteixen la seva saviesa en cuina tradicional del país.
La iniciativa, impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el suport de la Fundació Alícia, va culminar el seu recorregut aquest primer any de vida amb la celebració de la gran trobada de Gastrosàvies al complex Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages aquest dilluns, 24 de novembre. Aquest esdeveniment d’intercanvi de coneixement intergeneracional va posar la cirereta del pastís amb ponències d’experts sobre patrimoni i cultura alimentària i showcookings de les receptes de cuina de tota la vida.
Saviesa gastronòmica
La trobada, que va reunir més de 200 àvies, va comptar amb la participació de Toni Massanés, director executiu de la Fundació Alícia, i va servir per retre homenatge a la saviesa culinària del territori i a les dones que han preservat durant anys receptes, tècniques i maneres de fer lligades al producte local. Al llarg d’un matí farcit de taules rodones, testimonis i demostracions de cuina, es va posar en diàleg les Gastrosàvies d’arreu del país, professionals de la salut, antropòlegs, cuiners i productors, amb l’objectiu de reivindicar la importància d’aquesta herència compartida. Un dels convidats més especials va ser Joan Roca, el xef del Celler de Can Roca.
12 videoreceptes de les Gastrosàvies
L’esforç per recopilar tot aquest patrimoni gastronòmic s’ha concretat en un projecte estrella: una sèrie de dotze videoreceptes d’un paisatge i d’un producte alimentari representatiu de cada mes de l’any. Cada vídeo recull la veu i l’expertesa d’una Gastrosàvia i s’inscriu en el projecte “12 mesos, 12 paisatges” de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025, que posa en relleu la relació entre territori, tradició i alimentació.
A més, s’han recopilat més de 400 receptes per llepar-se els dits en més d’una quinzena de comarques diferents. Per fer-ho possible, s’ha fet una tasca ingent de recerca i documentació de receptes representatives de la cuina tradicional i àvies disposades a explicar-les.
Els sabors de l’any en 12 plats: els continguts audiovisuals
- Escarola amb romesco, amb Maria Àngela Anguera Andreu, de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).
- Costelló amb castanyes, amb Rosa Freixas Mascord, de Sils (Selva).
- Cassola de tros, amb Susi Caba Solsona, de Linyola (Pla d’Urgell).
- Sopa escaldada de farigola, amb Maria Àngels Artigas Cabrera i Teresa Amat Planchat, de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).
- Fideus amb gambes, amb Maria Lluïsa Ferrer Mallaret i Elena Juscafresa Juera, de Palamós (Baix Empordà).
- Girella, amb Núria Bordoll Lladós, de Sort (Pallars Sobirà).
- Pollastre amb poma, amb Maria Àngels Iniesta Canovas, de Barbens (Pla d’Urgell).
- Sopa torrada amb pilotilles, amb Margarita Rodellas Masó, de Prats de Lluçanès (Lluçanès).
- Arròs amb col i fesols, amb Josefa Franch Tomàs (“tia Pepins”), de Deltebre (Baix Ebre).
- Tiró amb naps, amb Xusa Peleato Solana i Fina Claveria Sansa, de Ger (Cerdanya) i Das (Cerdanya).
- Orelletes, amb Montserrat Masip Sabaté, de la Granadella (Garrigues).
- Gall del Penedès amb fruita seca, amb Maria Antònia Udina Castell, de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).
Activitats arreu de Catalunya
Aquest any les Gastrosàvies han començat a portar els sabors de la tradició catalana més enllà de les seves cuines. Al febrer van ser les protagonistes de l’activitat “Les padrines del Serrallo” a Tarragona, on van compartir les seves receptes. Al mes de març, i acompanyades pel xef Joel Castañé, van posar en valor la cuina tradicional catalana a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. A l’estiu, a Barbens van participar en les “Jornades de la Poma”, elaborant receptes amb aquesta fruita com a ingredient principal.
També van formar part de la Fira MOS de Lleida a finals de setembre, amb la sessió “Les Gastrosàvies, patrimoni i llegat culinari”, dues sessions conduïdes per dones del Delta de l’Ebre, que van ensenyar receptes i elaboracions vinculades a l’arròs i als cítrics. Al novembre van formar part del Gastronòmic Fòrum de Barcelona, donant visibilitat al seu projecte, i a finals de mes, van oferir una sessió especial al primer Mercat de l’Oli Nou, titulada “Gastrosàvies, l’oli en la cuina del bacallà”, demostrant com la saviesa gastronòmica tradicional continua sent un referent viu per a les noves generacions.
Més informació al web de Gastrosàvies.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt