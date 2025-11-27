Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

IX Informe FOESSA

L'habitatge i la precarietat laboral aboquen a la pobresa més d’un milió de persones a Catalunya

Un 13,3% de la població entra en pobresa severa una vegada paguen les despeses del pis

El 33% dels menors de Catalunya es troben en situació d’exclusió social

Una dona amb un dels seus fills, víctimes de la pobresa energètica, al seu pis de Barcelona. / CARLOS MONTAÑÉS

Pau Lizana Manuel

Barcelona

El 17% de la població de Catalunya o, el que és el mateix, 1.351.000 catalans es troben actualment en situació d’exclusió social. Així es desprèn de l’últim informe sobre l’exclusió i el desenvolupament social a Catalunya elaborat per la Fundació FOESSA (Foment d’estudis socials i de sociologia aplicada) que Càritas Catalunya ha presentat aquest dijous. D’aquesta manera, a Catalunya hi ha ara 73.000 persones més en situació d’exclusió social que el 2018, quan es va realitzar l’últim d’aquests informes abans de la pandèmia de la covid-19.

L’estudi, que a Catalunya ha comptat amb una mostra de 1.200 qüestionaris que es van respondre entre el febrer i el juliol del 2024, assenyala dos grans motors de la problemàtica: l'habitatge i la precarietat laboral.

El problema de l'habitatge, amb les seves moltes dimensions, és, de fet, el principal factor de desigualtat social, segons recull l’estudi FOESSA. Així, la precarietat a l'habitatge afecta 568.000 llars de Catalunya i arriba a dos milions de persones. Una de les situacions que més han preocupat els responsables de l’informe en aquest aspecte és el fet que el 13,3% de la població (un milió de persones) entren en situació de pobresa severa una vegada fan front a les despeses de l'habitatge. A més, el 12,6% viu en situacions d’amuntegament greu, és a dir, amb menys de 15 m2 per a cadascun dels habitants de la llar.

L’informe també apunta que el 6,3% de la població catalana, un 2,4% més que el 2018, pateix «tinença en precarietat» i viu en habitacions de relloguer, en cases ocupades o en procés de desnonament. Els responsables de l’informe, atenent les últimes dades disponibles del 2016, xifren en 12.294 les persones que viuen al carrer a Catalunya.