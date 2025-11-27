Múrcia i Aragó volen que les sectorials de medi ambient siguin presencials
Els consellers de les dues comunitats critiquen que, tot i la gravetat de l’emergència climàtica, les reunions es fan "per escrit"
Sara Ledo
La conferència sectorial és l’òrgan de cooperació entre el Govern i les comunitats autònomes per tractar assumptes específics d’un sector determinat, com el turisme, la justícia o el consum. I se sol escenificar amb la reunió entre consellers autonòmics i representants de l’Executiu. Doncs bé, en l’actualitat, i malgrat que la importància que el Govern atorga al canvi climàtic, impulsant un Pacte d’Estat davant l’Emergència Climàtica i amb una vicepresidència en mans de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, en el cas del medi ambient aquestes reunions es realitzen "per escrit". Així ho van denunciar el conseller de Medi Ambient i Turisme del Govern d’Aragó, Manuel Blasco, i el conseller de Medi Ambient, Universitats, Investigació i Mar Menor de la Regió de Múrcia, Juan María Vázquez Rojas, en el marc del fòrum Espanya 360, en el diàleg La responsabilitat de liderar i governar davant el canvi climàtic.
Els dos consellers van coincidir que una cosa és el soroll polític i una altra que no hi hagi coordinació entre administracions, i van posar exemples de col·laboració, com la planificació de la xarxa elèctrica, la intervenció en els boscos com a conseqüència de la sequera, la reintroducció d’espècies com el linx ibèric i la tramitació administrativa de parcs renovables, que en molts casos requereixen la participació de comunitats autònomes, ajuntaments i Govern central. "Es pot millorar, sí; però hi ha coordinació entre tots", va afirmar Blasco.
Però Blasco va advertir que "les comissions sectorials de consellers amb ministres seria millor que fossin presencials que a través d’una tauleta o per escrit". En la mateixa línia, Vázquez Rojas va assegurar que per "greixar" les relacions entre administracions "el procediment presencial" hauria de ser l’utilitzat en les conferències sectorials. "Creiem que és important el contacte i el debat per a la presa de decisions", va dir.
Sorprès i decebut
En el diàleg va participar també el responsable de Sostenibilitat d’Endesa, Jorge Pina, que es va mostrar sorprès i decebut a l’assabentar-se d’aquesta casuística: "Em decep que la conferència de medi ambient sigui en el dia d’avui per escrit". Pina va emfatitzar la importància del diàleg fluid al posar com a exemple el cas de la tramitació de plantes fotovoltaiques que "de vegades una trucada de telèfon pot solucionar" molts problemes. Preguntat per la relació entre administracions i empresa, va afirmar que el que espera dels governs són "objectius clars i ambiciosos, un marc regulatori estable". En el cas d’Espanya, els objectius mediambientals estan clars i són ambiciosos, però el marc regulatori "ha d’actualitzar-se" en la xarxa de distribució amb "una retribució atractiva" per impulsar noves línies, la judicialització dels projectes renovables i una agilitat administrativa més gran.
