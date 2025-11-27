El PSOE tindrà els àudios de les saunes del sogre de Sánchez
T. C. F.
La Secció Tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha acordat donar accés al PSOE a les gravacions de tres converses que el comissari José Manuel Villarejo va mantenir el 2013 i el 2014 amb l’exsecretari d’Estat de Seguretat del PP Francisco Martínez, segons especifica una interlocutòria de 25 de setembre del 2015. En els àudios s’al·ludeix, amb l’expressió "Tema Pedro", a una suposada investigació parapolicial a les empreses de saunes del difunt Sabiniano Gómez Serrano, el sogre del president del Govern, Pedro Sánchez.
En la gravació, Villarejo assegura que "la qüestió del tema de Pedro Sánchez és importantíssima", i després apunta que té la intenció de conèixer el sogre del president del Govern. Per la seva banda, el que va ser número dos de l’exministre del PP Jorge Fernández Díaz demana al comissari que aquestes indagacions no les hauria de conèixer "ningú".
En un altre moment de la conversa, Martínez assenyala que la vinculació amb les saunes "mataria a qualsevol políticament, amb un individu que va embolicat amb la bandera del rotllo aquest feminista". I tot això el comissari Villarejo respon: "Mortal".
