Pérez Llorca arriba a la Generalitat Valenciana lligat a Vox i a l’empremta que ha deixat Mazón
El nou president assumeix els postulats de la ultradreta en migració i medi ambient
J. L. G. NIEVES / D. A. SAN JOSÉ / M. L. BELARTE
Dia històric a la Comunitat Valenciana. Un més en aquesta successió de fites inèdites des que tot va canviar per sempre el 29 d’octubre del 2024. Dia històric que liquida l’etapa de Carlos Mazón. Després d’un any d’alt voltatge polític, el Consell té nou president. Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, 1976) serà el vuitè de la democràcia valenciana (el sisè del PP) després de la presidència electa més breu, la de Mazón, i amb una legislatura exprés a l’horitzó.
A les 18.10 d’ahir, el fins ara número dos del PP valencià va ser investit cap del Consell en primera votació, amb 53 vots a favor de la dreta davant 45 en contra de l’esquerra. El BOE ha de publicar ara el nomenament i el cessament de Mazón, cosa que donarà via lliure a la protocol·lària presa de possessió, que serà dimarts que ve.
Ahir va representar una gran alenada per al PP i per al seu líder, Alberto Núñez Feijóo. Mentre l’exministre valencià José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García entraven en una presó madrilenya tocades les sis de la tarda, a València els populars començaven a girar full a la crisi de la dana. Ara comencen 17 mesos frenètics per al nou president, que veu davant seu quatre grans reptes. Ha d’encarrilar la reconstrucció de les comarques devastades per la dana, normalitzar la relació amb les víctimes, capgirar la imatge del partit després del desgast de l’últim any amb Mazón i consolidar un projecte autònom que esvaeixi qualsevol dubte que pugui despertar la seva continuïtat com a candidat el 2027. I tot plegat sota la poderosa influència de Vox, que ahir va començar a evidenciar el seu pes.
El ple va arrencar sense garanties d’èxit per a Llorca, com ell mateix va reconèixer en la primera intervenció, però als passadissos de l’hemicicle no es respirava nerviosisme en els minuts previs al ple, sinó confiança en el fet que hi acabaria havent entesa. Així va passar. Tot i que no va ser de franc.
Pérez Llorca va debutar ahir com a president, però ho va fer al terreny de joc delimitat per la formació ultra. Sis pàgines del discurs les va dedicar a les polítiques migratòries. Només una menció, tot just una frase, per "avançar en una societat en què l’habitatge sigui de veritat un dret". Llorca va apostar per la "preservació" de la "identitat" sense que sigui una cosa "racista ni alarmista". Va defensar elaborar estadístiques per nacionalitats dels que cometen delictes, eliminar ajudes a organitzacions que treballin amb immigrants que arriben de manera irregular i treballar per propiciar la devolució de menors migrants al seu país.
Pacte Verd i nuclears
Sobre el Pacte Verd, va assegurar que és "l’amenaça més gran per als agricultors" valencians perquè representa "més càrregues i més burocràcia" i genera desigualtats amb els productes de tercers països. També va ser molt ferm en la seva defensa de les nuclears. "Entre defensar Cofrents o dependre de Rússia, em quedo amb Cofrents. Cofrents no es tanca", va apuntar. I també va parlar de preses, molt, tal com reclamava Vox.
Llorca va agafar el toro per les banyes gairebé al principi de la intervenció, en el passatge més solemne del dia: "Si aquesta Cambra m’atorga el suport necessari per ser investit, les meves primeres paraules com a president seran per demanar perdó en nom de la Generalitat als familiars de les 229 víctimes mortals. Perdó a totes les persones i famílies que encara pateixen les conseqüències de les riuades del 29 d’octubre. A aquells que ho van perdre tot i a aquells que van perdre massa". Mazón va deixar el seu escó buit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe