Focus sota investigació
L’UME desplega 117 militars a Barcelona contra la pesta porcina, comandats des de Santa Perpètua
El dispositiu implica diferents administracions i uns 400 efectius entre Exèrcit, Mossos, Agents Rurals, ADF, Protecció Civil i policies locals
Jordi Ribalaygue
El desplegament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a Catalunya ja ha començat. El Ministeri de Defensa ha informat aquest dilluns de l’enviament de «117 militars pertanyents a diferents unitats» amb l’objectiu de controlar al més aviat possible el brot de pesta porcina detectat al Vallès Occidental i la serra de Collserola. El temps és vital per limitar l’impacte econòmic en el sector ramader.
Per agilitar la coordinació, s’ha establert un centre de comandament a la seu dels Agents Rurals a la finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda. EL PERIÓDICO ha constatat que al centre es concentren vehicles i efectius dels diferents cossos de seguretat implicats en la intervenció.
Diversos cotxes de l’UME aparcats dins de la finca delataven la presència dels primers especialistes de l’Exèrcit. Alguns han arribat cap al migdia. Fonts consultades apuntaven a primera hora de la tarda que encara no havien arribat tots els militars mobilitzats. Els agents de l’UME procedeixen de Madrid i Saragossa. Alguns han explicat tot just acabar el viatge que han sortit a les vuit del matí des de la capital d’Espanya.
Una prioritat molt visible és evitar qualsevol contaminació accidental. A l’entrada de Torreferrussa, els Mossos d’Esquadra han instal·lat un punt de desinfecció, en què un agent del cos i un altre dels Tedax descontaminaven aquest migdia els vehicles que arribaven de la zona controlada pel brot, ruixant les rodes i l’interior amb aspersors. També han disposat unes cubetes on les persones que tornen de tasques al territori vigilat han de ficar les sabates perquè siguin higienitzades preventivament.
D’altra banda, membres dels Bombers de Catalunya han explicat a aquest diari a la serra de Collserola que tenien ordres de descontaminar les sabates i els vehicles en cas d’accedir a la zona on l’accés està restringit. També els havien de desinfectar en el supòsit de creuar-se amb un senglar.
La gran activitat que atrau el parc natural, en el contorn del qual es dispersen habitatges de diferents localitats, dificulta el compliment de la prohibició de franquejar l’entrada coberta amb cintes en senders de la serra. EL PERIÓDICO ha observat com un ciclista tractava aquest matí de colar-se en un camí tancat a Bellaterra.
Descontaminació, captures i drons
Segons ha informat Defensa en un comunicat, per a la missió de «control i erradicació» del brot de pesta porcina africana (PPA) s’han desplaçat quatre tipus de reforços des de diumenge a la tarda. D’una banda, tres estacions de descontaminació completes del Grup d’Intervenció en Emergències Tecnològiques i Mediambientales (GIETMA) i set equips de gestió de captures en condicions de bioseguretat per traslladar-les a laboratoris i centres d’incineració.
D’altra banda, el ministeri també envia a Catalunya un «equip de drons del Batalló de Transmissions de l’UME (BTUME) amb capacitat de recerca en zones àmplies i detecció nocturna mitjançant infrarojos», així com personal i mitjans del Batalló d’Intervenció en Emergències (BIEM) IV de Saragossa, destinats a coordinació. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, manté un seguiment permanent del desplegament.
Almenys 40 senglars analitzats
Al matí, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha apuntat que l’UME aportaria almenys 80 efectius i 25 vehicles. Ha detallat que el Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CReSA) ha analitzat prop de 40 senglars procedents del radi perimetrat, a l’entorn de Cerdanyola del Vallès, al costat del parc de Collserola, dels quals dos han donat positiu i vuit són sospitosos de ser-ho.
Ordeig ha explicat que aquest diumenge hi havia 300 efectius en les tasques de control, entre policies dels Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, la Guàrdia Urbana de Barcelona, les ADF, Protecció Civil i policies locals, als quals «ara s’afegiran els de l’UME». Fonts consultades aquest dilluns al migdia elevaven ja a 400 els agents implicats dels diferents cossos. «Veurem si se’n necessiten més o no. Això dependrà de si anem trobant animals positius i hem d’ampliar els focus», ha advertit el conseller.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!