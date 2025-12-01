L’espera per la pastilla contra el VIH creix fins als 30 mesos
El servei de referència de Catalunya denuncia un «col·lapase absolut» i que la xifra de contagis reals pot ser més elevada
Beatriz Pérez
Com a mínim 20 usuaris de BCN CheckPoint (el centre comunitari especialitzat en la detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual) es van contagiar del virus de la sida mentre esperaven accedir a la PrEP, la «pastilla antisida» que evita la infecció.
Des del 2019, la PrEP està finançada pel sistema públic de salut. Tanmateix, ja el 2017 aquest servei va començar a atendre els primers usuaris que compraven el fàrmac al mercat negre i que necessitaven un control clínic regular, un requisit vinculat a la presa d’aquesta píndola.
Aquest centre és el principal prescriptor de PrEP de l’Estat i un medicament que ha canviat completament la realitat d’un col·lectiu —el gai— històricament estigmatitzat i discriminat i sobre el qual ha recaigut durant dècades l’amenaça del virus.
En sis anys, la demanda de PrEP (que utilitzen principalment homes que tenen sexe amb homes i dones trans) s’ha disparat no només a Catalunya, sinó a tot l’Estat i a Europa. BCN CheckPoint, que ha obert un altre servei especialitzat en PrEP (BCN PrEP Point), atén la meitat dels usuaris de PrEP de tota Catalunya i les llistes d’espera ja arriben als 30 mesos: dos anys i mig.
L’any passat, l’espera era de 16 mesos, dada que mostra el creixement exponencial. Només en aquest centre hi ha 4.000 persones esperant per accedir al tractament (el 2021 eren 500) i 4.200 més que ja el reben.
En aquests sis anys, almenys 20 usuaris de BCN CheckPoint que estaven en llista d’espera per a la PrEP s’han contagiat de VIH. És només una xifra estimada. «Segur que hi ha molts més casos. Aquestes 20 persones estaven en la llista d’espera i els hem diagnosticat el VIH quan han tornat al centre per fer-se controls. Calculem que, a partir d’ara, entre 12 i 14 usuaris del nostre centre es contagiaran de VIH mentre esperen la PrEP», diu Félix Pérez, coordinador d’estudis de BCN CheckPoint. El centre parla de «col·lapse absolut»: hi ha un «bloqueig» i la gent no pot entrar en el circuit. En paral·lel a la PrEP, només l’any passat, BCN CheckPoint va assumir prop de 8.000 urgències d’ITS derivades del sistema públic a causa del «desmantellament progressiu» de dispositius.
Accés al mercat negre
A més, aquesta «barrera» en l’accés a la PrEP està provocant un altre efecte: el mercat negre. «Estem detectant compra i venda de PrEP fora dels circuits legals, sense controls clínics ni traçabilitat del medicament. La gent busca protegir-se pel seu compte, però ho fa sense supervisió mèdica, amb els riscos que això comporta», assenyala Pujol.
«Hi ha moltes llistes d’espera. I això és una prestació del servei públic», lamenta Rivero, que a més fa una crida a «prioritzar» el programa de la PrEP en les «persones migrades».
