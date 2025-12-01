Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’espera per la pastilla contra el VIH creix fins als 30 mesos

El servei de referència de Catalunya denuncia un «col·lapase absolut» i que la xifra de contagis reals pot ser més elevada

La profilaxis preexposició, la pastilla que evita el contagi del VIH.

La profilaxis preexposició, la pastilla que evita el contagi del VIH. / Zowy Voeten

Beatriz Pérez

Barcelona

Com a mínim 20 usuaris de BCN CheckPoint (el centre comunitari especialitzat en la detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual) es van contagiar del virus de la sida mentre esperaven accedir a la PrEP, la «pastilla antisida» que evita la infecció.

Des del 2019, la PrEP està finançada pel sistema públic de salut. Tanmateix, ja el 2017 aquest servei va començar a atendre els primers usuaris que compraven el fàrmac al mercat negre i que necessitaven un control clínic regular, un requisit vinculat a la presa d’aquesta píndola.

Aquest centre és el principal prescriptor de PrEP de l’Estat i un medicament que ha canviat completament la realitat d’un col·lectiu —el gai— històricament estigmatitzat i discriminat i sobre el qual ha recaigut durant dècades l’amenaça del virus.

En sis anys, la demanda de PrEP (que utilitzen principalment homes que tenen sexe amb homes i dones trans) s’ha disparat no només a Catalunya, sinó a tot l’Estat i a Europa. BCN CheckPoint, que ha obert un altre servei especialitzat en PrEP (BCN PrEP Point), atén la meitat dels usuaris de PrEP de tota Catalunya i les llistes d’espera ja arriben als 30 mesos: dos anys i mig.

L’any passat, l’espera era de 16 mesos, dada que mostra el creixement exponencial. Només en aquest centre hi ha 4.000 persones esperant per accedir al tractament (el 2021 eren 500) i 4.200 més que ja el reben.

En aquests sis anys, almenys 20 usuaris de BCN CheckPoint que estaven en llista d’espera per a la PrEP s’han contagiat de VIH. És només una xifra estimada. «Segur que hi ha molts més casos. Aquestes 20 persones estaven en la llista d’espera i els hem diagnosticat el VIH quan han tornat al centre per fer-se controls. Calculem que, a partir d’ara, entre 12 i 14 usuaris del nostre centre es contagiaran de VIH mentre esperen la PrEP», diu Félix Pérez, coordinador d’estudis de BCN CheckPoint. El centre parla de «col·lapse absolut»: hi ha un «bloqueig» i la gent no pot entrar en el circuit. En paral·lel a la PrEP, només l’any passat, BCN CheckPoint va assumir prop de 8.000 urgències d’ITS derivades del sistema públic a causa del «desmantellament progressiu» de dispositius.

Accés al mercat negre

A més, aquesta «barrera» en l’accés a la PrEP està provocant un altre efecte: el mercat negre. «Estem detectant compra i venda de PrEP fora dels circuits legals, sense controls clínics ni traçabilitat del medicament. La gent busca protegir-se pel seu compte, però ho fa sense supervisió mèdica, amb els riscos que això comporta», assenyala Pujol.

«Hi ha moltes llistes d’espera. I això és una prestació del servei públic», lamenta Rivero, que a més fa una crida a «prioritzar» el programa de la PrEP en les «persones migrades».

