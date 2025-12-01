Protesta sense precedents
Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
Els comandaments protesten amb un dia d’assumptes personals per un salari que consideren insuficient en relació amb la responsabilitat
Guillem Sánchez
Més de 300 subinspectors del cos dels Mossos d'Esquadra han acordat no treballar aquest proper dimecres 3 de desembre. Coordinats a través d’un grup de Whatsapp, aquests policies alerten que dimecres no acudiran al seu lloc de treball sol·licitant un permís per assumptes personals, una fórmula que els permet esquivar el fet que, com a membres del cos de seguretat de la Generalitat de Catalunya, no tenen dret a fer vaga.
La protesta dels subinspectors és una mobilització sense precedents dins dels Mossos i pretén visibilitzar el malestar que, segons els subinspectors consultats, existeix en una escala de comandament que assumeix una càrrega de feina que no està degudament remunerada.
Els subinspectors dels Mossos d’Esquadra ocupen càrrecs com estar al capdavant d’unitats d’investigació a Barcelona, la coordinació de la seguretat ciutadana —les patrulles que circulen en cotxes logotipats— a les grans ciutats, o la direcció de comissaries de demarcacions més petites. La seva absència durant 24 hores obligarà el cos a prendre mesures per evitar que la protesta afecti el funcionament habitual.
“La nostra és una figura intermèdia”, aclareix el responsable de totes les patrulles d’una ciutat de la corona metropolitana. “Som a la part baixa de l’estructura de comandament i a la part alta de la tropa, però estem entre totes dues”, continua. “És una posició en què has d’estar pendent del telèfon durant les 24 hores, gairebé tot recau sobre nosaltres i poden acabar trucant-nos fins i tot quan som de vacances; aquesta guàrdia permanent no està ben contemplada”, sentencia.
Al capdavant d’una de les principals unitats d’investigació de Barcelona, un altre subinspector afegeix que el problema de fons és salarial: “Cobrim molt menys que un inspector —el càrrec immediatament superior al subinspector— i gairebé el mateix que un sergent —el càrrec immediatament inferior—”, assegura. I la diferència entre la responsabilitat que recau sobre un sergent i sobre un inspector és notable, subratlla.
La protesta s’ha acordat al marge dels sindicats, subratllen les fonts consultades, però no d’esquena a aquests representants. “Els sindicats ens donen suport i defensen els nostres interessos, però aquesta decisió l’hem presa nosaltres”, remarquen.
La mesura arriba, segons destaquen, després de més de un any de negociacions amb la direcció general i amb la Conselleria d’Interior. “Ens diuen que ens comprenen i que ho solucionaran, però els resultats no arriben, tot queda en bones paraules”, lamenten.
Per intentar que de les promeses es passi als fets, aquest dimecres la majoria de subinspectors dels Mossos no aniran a treballar. Una manera que se’ls trobi a faltar i així se’ls valori més. “El cap no hi serà”, adverteixen.
