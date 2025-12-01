La UME desplega experts a Collserola per la pesta porcina
Localitzen vuit senglars morts a Cerdanyola, però la Generalitat destaca que són animals salvatges
Inés Sánchez/José Real
La Unitat Militar d’Emergències (UME) ha activat el seu primer desplegament a Catalunya pel brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a la serra de Collserola. A petició de la Generalitat, un equip NRBQ, especialitzat en riscos i contaminació biològica, s'ha desplaçat des de Torrejón i ha iniciay les primeres tasques de reconeixement i suport tècnic a la zona afectada. En les següents hores està previst sumar-hi més efectius.
El brot continua concentrat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), on aquest diumenge s'han localitzar almenys vuit senglars morts, que se sumen als casos confirmats en els últims dies. Tots els positius detectats fins ara corresponen a fauna salvatge, una dada que el Govern català considera clau per l’impacte que tindria l’entrada del virus a les granges.
Les 39 explotacions situades dins del radi de sis quilòmetres continuen immobilitzades, però totes les analítiques han donat negatiu. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistit que la prioritat absoluta és impedir que el virus surti del perímetre i s’estengui a altres zones, i ha demanat la col·laboració de la població perquè no accedeixi a Collserola.
Pla de contenció
El pla de contenció es manté amb dos anells de seguretat. El primer, de sis quilòmetres, està completament tancat i concentra les tasques de rastreig, retirada d’animals morts i seguiment de la fauna. El segon, de 20 quilòmetres, afecta 64 municipis i es limita activitats recreatives per no interferir en els treballs. Tancar Collserola continua sent una tasca complicada. Sobre el terreny s’estan desplegant tanques, trampes i repel·lents per frenar el moviment dels senglars, tot i que el parc compta amb més de cent accessos principals i prop de quatre-cents de secundaris. Cada exemplar localitzat es desinfecta i s’envia al CReSA per analitzar-lo.
La Generalitat manté l’alerta sanitària i recorda que hi haurà sancions per als que incompleixin les restriccions decretades. L’arribada de l’equip NRBQ de la UME reforça un dispositiu que treballa per evitar que el virus traspassi la zona acotada mentre es monitoritza l’evolució del brot.
Els vuit casos d'aquest diumenge se sumen als dos confirmats a Bellatera divendres i als quatre de dissabte. El procés l’estan coordinant els Agents Rurals i el Departament d’Agricultura, però també hi ha personal de l’empresa pública Forestal Catalana i especialistes del Seprona de la Guàrdia Civil.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge oficial a Ciutat de Mèxic, ha instat la ciutadania a respectar les àrees de vigilància activades pel brot de pesta porcina africana i ha garantit que la Generalitat desplega «tots els esforços» per controlar la situació. Ha confirmat dos casos i quatre sospitosos, cap dins del radi confinat, i ha defensat un enfocament «basat en la ciència, la transparència, la coordinació institucional i el suport a un sector clau per a l’economia catalana».
