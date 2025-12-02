Llances i punyals
Els funcionaris eviten 'in extremis' una baralla entre presos rivals i armats a Brians 2
El personal va observar que un grup es disposava a atacar els contrincants amb llances i punyals que ells mateixos s'havien fabricat al centre penitenciari
R. Tortosa
Els funcionaris del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, van evitar ahir, in extremis, una baralla multitudinària entre interns rivals de dos mòduls diferents, alguns dels quals anaven armats amb llances i punyals que ells mateixos s'havien fabricat a les instal·lacions.
Segons denuncien els portaveus de la secció de presons de la Unió General de Treballadors (UGT), aquesta és una altra prova de les carències de personal, mitjans material i seguretat que s'hi viu. Des del seu punt de vista, només el compromís i l'eficiència de la plantilla evita que es desencadenin més desgràcies.
Tot indica que els implicats en l'episodi violent d'ahir al matí, sobre les 11.10 hores, tenen la mateixa procedència. Es tracta de reclusos xilens que presumptament ja s'havien vist implicats en una agressió prèvia. Per aquesta raó, van aprofitar una sortida programada d'activitats al poliesportiu per passar a l'acció i venjar-se, en concret, quan circulaven pel carrer Major del recinte.
Els acusats que estan complint condemna al mòdul 4 suposadament havien planificat l'atac contra els rivals, del mòdul 3. En el moment en què una funcionària va observar comportaments sospitosos, va alertar els seus companys i es va activar un protocol de resposta.
Va ser així com es va neutralitzar una ofensiva que, en paraules d'UGTPresons, podria haver estat "una batalla campal amb conseqüències fatals". Els efectius van comissar "armes blanques de fabricació artesanal", raó per la qual no es pot parlar d'uns aldarulls "espontanis", sinó "premeditats".
En concret, els empleats van intervenir "pals d'escombra trencats i modificats com a llances"; "objectes amb puntes metàl·liques", per exemple, bolígrafs i ferros doblegats; "punxons de grans dimensions amb mànecs fets de tela i llençols per millorar-ne l'empunyadura"; i "pinces esmolades. manipulades per causar ferides incises".
"La presència d'aquest arsenal al carrer Major evidencia el risc vital constant al qual estem exposats els treballadors penitenciaris", es queixen els responsables del sindicat, els quals feliciten "públicament" els seus col·legues "per la seva impecable actuació".
