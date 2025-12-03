Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els caçadors s'activen per contenir la pesta porcina a Catalunya

El col·lectiu ha elaborat una llista de caçadors qualificats per fer actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns

Un caçador posa el GPS als gossos abans d'engegar la batuda del senglar.

Un caçador posa el GPS als gossos abans d'engegar la batuda del senglar. / ACN

ACN

ACN

Castelladral

La detecció de la pesta porcina africana ha situat el col·lectiu de caçadors en primera línia de la resposta contra la malaltia. En declaracions a l'ACN, Eduard Melero, membre de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), assegura que han ofert "predisposició absoluta" al Govern per poder fer "operacions quirúrgiques". Han elaborat una llista de més de 100 caçadors qualificats per realitzar actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns, preparats per intervenir "allà on convingui". Agrupcat alerta que s'estan trobant amb empreses càrniques que no estan fent el servei de recollida del senglar perquè "no els surt a compte" i demana ajuts per garantir-ne la recollida.

TEMES

