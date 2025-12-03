Els caçadors s'activen per contenir la pesta porcina a Catalunya
El col·lectiu ha elaborat una llista de caçadors qualificats per fer actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns
La detecció de la pesta porcina africana ha situat el col·lectiu de caçadors en primera línia de la resposta contra la malaltia. En declaracions a l'ACN, Eduard Melero, membre de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), assegura que han ofert "predisposició absoluta" al Govern per poder fer "operacions quirúrgiques". Han elaborat una llista de més de 100 caçadors qualificats per realitzar actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns, preparats per intervenir "allà on convingui". Agrupcat alerta que s'estan trobant amb empreses càrniques que no estan fent el servei de recollida del senglar perquè "no els surt a compte" i demana ajuts per garantir-ne la recollida.
