Catalunya llança un satèl·lit per a proves amb 6G
El dispositiu, dissenyat per Open Cosmos amb tecnologia "100% catalana", és un banc de proves perquè les empreses experimentin amb la nova connectivitat
Carles Planas Bou
Catalunya fa el salt a l’espai. L’empresa catalana Open Cosmos i el centre de recerca i2CAT van aconseguir divendres passat tenir a l’espai el primer satèl·lit de baixa òrbita d’Europa que servirà com un laboratori per fer proves amb la futura xarxa 6G. Una fita que, segons els seus impulsors, posicionarà Catalunya "com a líder".
A finals de la setmana passada, a les 19.30 hora local, el satèl·lit 6GStarLab es va propulsar des de la base de la Força Aèria Vandenberg, a Califòrnia, Estats Units, cap a l’espai a cavall d’un coet de SpaceX, el gegant aeroespacial propietat del magnat nord-americà Elon Musk. Dos minuts i mig més tard i després de sortir de l’atmosfera, l’aeronau es va desintegrar per alliberar del seu interior un eixam de satèl·lits –entre els quals, el català– fins a estabilitzar-los en l’òrbita terrestre, a entre 500 i 1.000 quilòmetres de la Terra. Des d’allà, el 6GStarLab va començar a operar "amb les condicions òptimes". A principis del 2026 s’activarà per a finalitats de recerca.
El disseny, la fabricació, la integració, el llançament i la posada en marxa d’aquest satèl·lit únic impulsat per la Generalitat de Catalunya ha costat dos milions d’euros –uns 350.000 euros més del que es va anunciar al juliol–, finançats pel Govern d’Espanya amb els fons europeus Next Generation. "Aquesta és una aposta per a l’avantguarda tecnològica, la recerca científica i la col·laboració publicoprivada", va celebrar Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. "Ara és el moment de mirar cap al cel".
El projecte, que ha comptat amb el suport de l’Agència Espacial Europea (ESA), té com a missió convertir el satèl·lit en un banc de proves per experimentar amb les xarxes mòbils 6G, un salt en les telecomunicacions que promet multiplicar per 10 la velocitat de la transmissió de dades i reduir la latència perquè les connexions es produeixin gairebé en temps real. En essència, accelerar la connectivitat. Tort va definir el 6G com el salt d’integrar les telecomunicacions orbitals a les terrestres.
Com ja es va advertir durant el passat MWC, els problemes per desplegar el 5G fan que aquestes promeses puguin quedar molt lluny. "Aquesta és una aposta a llarg termini […] però el seu impacte serà anticipat i rellevant per al futur de les telecomunicacions", va reconèixer Matías González Martín, secretari general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual del Govern espanyol.
Projecte obert
El tret diferencial de la fita espacial catalana és que el satèl·lit 6GStarLab serà obert. És a dir, que tant empreses com grups de recerca tindran accés als seus serveis per experimentar amb els potencials usos del 6G. A més, el projecte "s’ha fet tot amb tecnologia 100% catalana", va explicar el conseller delegat d’Open Cosmos, Rafael Jordá, fa uns mesos. També hi han participat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la start-up MWSE.
Sergi Figuerola, director de la Fundació i2CAT, va detallar que, a efectes pràctics, el satèl·lit permetrà testar i validar diferents tecnologies de 6G. Per exemple, per saber com utilitzar aquesta nova iteració de les telecomunicacions per gestionar problemes al territori català com els incendis.
El projecte comptarà amb una base terrestre a Móra la Nova, a les Terres de l’Ebre. Des d’allà es controlaran els experiments del 6GStarLab a través d’un sistema de comunicacions làser bidireccionals que permetrà "transmetre dades a alta velocitat", si bé també es podran controlar en remot. Aquesta estació, que es començarà a construir durant el mes de desembre, se situarà just al costat del terreny que el Govern ha proposat per construir una de les seves cinc gigafactories d’intel·ligència artificial d’Europa.
