Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
Els sanitaris es van oblidar una tovallola de 40 per 28 centímetres a l'interior del cos de la pacient, fet que li va provocar seqüeles permanents
J. G. Albalat
No és habitual veure al banc dels acusats en un judici per la comissió d’un delicte dos metges i, més difícil i complicat és que es dicti una sentència condemnatòria a penes de presó, tot i que siguin mínimes, per haver provocat lesions greus a una pacient per una imprudència. Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat aquest dimarts a nou mesos i sis mesos de presó, mes inhabilitació per exercir la seva professió, dos facultatius que es van deixar oblidada una tovallola de 40 per 28 centímetres a l’abdomen d’una pacient durant una operació a la Clínica Sagrada Família, de la capital catalana. Els dos acusats van admetre la imprudència després d’un acord al qual, abans que comencés el judici, van arribar les defenses, la fiscalia i l’acusació particular, en nom de l’afectada, que pateix seqüeles permanents.
Després del reconeixement dels fets per part dels imputats, la jutge va dictar sentència ‘in voce’ i va imposar a Pedro Antonio V. R. nou mesos de presó i inhabilitació per exercir la seva professió durant un any menys un dia, i per al segon metge, Santiago U. R. M., sis mesos de presó i inhabilitació durant nou mesos. La fiscalia, que reclamava dos anys de presó, i l’acusació particular, tres anys de presó, han rebaixat la petició de condemna per arribar a la conformitat. Per a això, s’ha aplicat als metges l’atenuant de dilacions indegudes per la paralització que va patir el procediment judicial durant dos períodes de temps. La magistrada ha acordat, a petició de la defensa i sense oposició de les acusacions, deixar en suspens l’execució de la pena de presó, amb l’advertència que els ara condemnats no poden tornar a delinquir durant tres anys i que s’aboni la indemnització a la víctima.
El judici ha continuat només per determinar precisament la quantia de la indemnització. L’acusació particular reclama un milió d’euros i la fiscalia 129.229 euros. El pagament correspondrà, d’entrada, a la companyia d’assegurances amb què els facultatius tenen una pòlissa subscrita i que, segons la defensa, ascendeix a més d’un milió d’euros. Si la indemnització és més alta, el responsable civil subsidiari és la Clínica Sagrada Família (té una pòlissa de 600.000 euros més). Al jutjat hi ha consignats ja 248.000 euros.
Tumor a l’úter
Els fets es remunten a fa 13 anys. A l’afectada un dels metges condemnats, Pedro Antonio V. R., li va diagnosticar un mioma intramural (un tipus de tumor benigne que es desenvolupa a la paret interna de l’úter), malaltia que requeria una intervenció quirúrgica. Aquest metge i el segon acusat, Santiago U. M., van procedir a operar la pacient el 31 de gener del 2013 mitjançant una laparotomia infraumbilical (incisió al melic). La intervenció es va fer en un quiròfan que va cedir la Clínica Sagrada Família, que també va facilitar material i el personal.
L’acusació pública sosté que durant l’operació, «amb incompliment de les bàsiques normes deontològiques de cura del pacient», els dos acusats es van oblidar a l’abdomen de la dona una tovallola, cosa que li va provocar una tumoració pseudoquística inflamatòria intestinal, que va haver d’acabar sent extirpada més d’un any després, el 14 d’octubre del 2014 a l’Hospital Sagrat Cor.
La fiscalia precisa en el seu escrit d’acusació, acceptat pels condemnats, que la pacient pateix seqüeles, com trastorns digestius greus amb diarrees freqüents, aerofàgia i descontrol sever de l’esfínter anal, cosa que provoca alteracions importants en la seva vida normal, limita la seva activitat quotidiana i l’obliga a «una reclusió domiciliària» amb sortides controlades. A més, li van quedar cicatrius abdominals. L’afectada també pateix una síndrome depressiva «molt greu» i necessita tractament psiquiàtric i psicoterapèutic.
