La pesta porcina a Catalunya causa 12 milions d’euros en pèrdues en quatre dies
Mig centenar d’estats bloquegen o limiten l’entrada de carn de porc espanyola a les portes de Nadal
Jose Rico
La crisi de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya amenaça d’afectar tot el sector del porc espanyol a les portes de la campanya de Nadal. Quatre dies després de l’aparició del brot, el sector del porcí ha començat a quantificar una primera factura per la infecció: 12 milions d’euros menys d’ingressos. La xifra la va donar ahir el director general de Mercolleida (la llotja de referència a Espanya), Miquel Bergés, estimant el que els ramaders espanyols deixaran d’ingressar a causa del focus de PPA detectat en diversos senglars. L’aparició del brot va provocar dilluns el descens de 10 cèntims en els preus acordats a Mercolleida, quan la llotja va fixar el descens més gran des de l’arribada de l’euro. Per trobar una baixada més forta cal remuntar-se, en pessetes, al 1997, amb epidèmia europea llavors de pesta porcina clàssica (PPC).
La sessió de dilluns va acabar amb un descens de 10 cèntims del porc d’engreix, amb la qual cosa la cotització se’n va anar als 1,20 euros. El descens va ser també de 10 cèntims per a la truja i de cinc euros per al garrí, entre altres productes. Bergés no descarta que el preu de la carn de porc continuï a la baixa en la pròxima sessió, demà, per la pressió de l’oferta de carn espanyola en el mercat europeu a causa del tancament d’exportacions a països tercers.
Fins al moment, una vintena de països han decidit vetar l’entrada de tota la carn porcina espanyola, mentre que almenys 24 més han optat per restringir les seves importacions només de la zona afectada, és a dir, de Barcelona. Segons l’última actualització del Ministeri d’Agricultura, prop de 150 certificats d’exportació han sigut bloquejats per països que no admeten la regionalització, és a dir, bloquegen l’entrada de productes procedents de tot Espanya, i no només des de la part afectada, en aquest cas Catalunya.
Sense llista oficial
La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG), una de les principals organitzacions del sector primari, assegura que el ministeri encara no ha facilitat la llista de tots els mercats que només han prohibit la compra de porcí de la zona afectada perquè aquest departament "està tancant les negociacions bilaterals obertes amb tots els països, per la qual cosa fins que no hi hagi una confirmació al 100% no es donaran més dades".
Entre els països que han prohibit comprar carn de porc espanyol hi ha l’Argentina, el Brasil, el Canadà, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Costa Rica, Cuba, l’Equador, els EUA, el Japó, Mèxic, Malàisia, el Perú, Sri Lanka, Sud-àfrica, Tailàndia, Ucraïna, l’Uruguai i Veneçuela.
Però totes les mirades de les administracions i del sector estan posades a la Xina, el principal destí del porcí espanyol. Per ara, el Govern ha garantit que les autoritats xineses estan aplicant la regionalització i només bloquegen aquelles partides procedents de Barcelona. La Xina veta l’entrada, des de tot Espanya, d’hemoderivats de porcí i aliment per a mascotes d’origen porcí; això s’afegeix a la prohibició d’enviar des de qualsevol part del país tripes de porcí per a calibratge, hidrolitzats proteics de porcí i additius amb ingredients de porcí destinats a alimentació animal.
Amb més de vuit milions d’animals i prop de 3.200 milions d’euros en exportacions anuals de carn, que representen el 52% de les vendes internacionals espanyoles, Catalunya és un dels grans pols de la indústria porcina a Europa. La producció de carn a Catalunya va arribar als prop de dos milions de tones el 2023, cosa que representa més del 40% de la producció total a Espanya. Per països, les principals destinacions de la carn de porc des de Catalunya són la Xina (19%), Itàlia (18%), França (17%) i el Japó, seguits de Polònia (8%), la República Txeca (7%), Romania (6%) i Corea del Sud (5%)..
