Troben 50 senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina
Els Bombers s'incorporen des d'aquest dimecres a les tasques de desinfecció
Els Agents Rurals eleven fins a 50 els porcs senglars trobats morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola on la setmana passada van aparèixer els cossos sense vida dels dos primers exemplars. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn on s'han desplegat 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i la UME per localitzar animals en la zona afectada. Des d'aquest mateix dimecres s'han incorporat a l'operatiu els Bombers, que s'encarreguen de desinfectar camins rurals de Cerdanyola i Sant Cugat. Els esforços se centren a evitar que la PPA s'expandeixi a través del corredor verd fins al Parc de Sant Llorenç del Munt, motiu pel qual s'han utilitzat barreres químiques i físiques.
