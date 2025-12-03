Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben 50 senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina

Els Bombers s'incorporen des d'aquest dimecres a les tasques de desinfecció

Agents de l'UME desinfecten un vehicle dels Agents Rurals.

ACN

Barcelona

Els Agents Rurals eleven fins a 50 els porcs senglars trobats morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola on la setmana passada van aparèixer els cossos sense vida dels dos primers exemplars. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn on s'han desplegat 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i la UME per localitzar animals en la zona afectada. Des d'aquest mateix dimecres s'han incorporat a l'operatiu els Bombers, que s'encarreguen de desinfectar camins rurals de Cerdanyola i Sant Cugat. Els esforços se centren a evitar que la PPA s'expandeixi a través del corredor verd fins al Parc de Sant Llorenç del Munt, motiu pel qual s'han utilitzat barreres químiques i físiques.

