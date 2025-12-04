Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Confirmats quatre senglars més infectats per pesta porcina africana i ja en són tretze en total

Els Agents Rurals han assegurat aquest dijous que el brot segueix "encapsulat" al radi original de sis quilòmetres

Un porc senglar mort

Un porc senglar mort / Jordi Borràs/ACN

El Ministeri d'Agricultura ha confirmat aquest dijous la detecció de quatre nous casos de porcs senglars morts per la pesta porcina africana (PPA). Segons ha indicat el govern espanyol en un comunicat, els positius han estat certificats pel Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid. Aquests casos se sumen als nou que ja s'havien confirmat fins ara i que es van localitzar al focus original a Collserola. En total, doncs, sumen tretze positius. El govern espanyol ha anat notificant els positius a la Comissió Europea. Els Agents Rurals han afirmat aquest dijous que el brot de pesta detectat a Cerdanyola del Vallès continua "encapsulat", per ara, al radi de sis quilòmetres d'on es va trobar el primer porc senglar infectat.

