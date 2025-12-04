Els rurals afirmen que el brot de PPA continua "encapsulat" per ara al radi de sis quilòmetres
El cos manté la xifra de 50 senglars trobats morts i 9 positius
Els Agents Rurals han afirmat aquest dijous a la tarda que el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès continua "encapsulat" per ara al radi de sis quilòmetres d'on es va trobar el primer porc senglar infectat. Un miler de persones conformen el dispositiu de rastreig entre els grups d'ordre i de recerca, aquest últim de 400 efectius amb la incorporació avui d'unitats canines provinents de Madrid. El sotsinspector en cap de l'Àrea Bàsica d'Agents Rurals del Vallès Occidental, David Gàmiz, ha explicat que, de moment, es continua en la mateixa situació d'ahir, amb "50 senglars trobats morts amb 9 positius". La xifra, per tant, es manté "estable", mentre la recerca continua dins del radi de 20 quilòmetres.
Gàmiz ha explicat que després de la recerca que ha fet durant tota la jornada el dispositiu del miler d'efectius, amb el grup especial de drons i les unitats canines, podia confirmar que el brot "no ha sortit dels sis quilòmetres", per la qual cosa "continua dins la mateixa situació, encapsulat en aquest radi i estable".
El comandament dels Agents Rurals ha admès que la tasca de pentinar la zona és "difícil" perquè el terreny del Vallès Oriental és "abrupte", amb moltes urbanitzacions que estan en zones de vegetació arbustiva complicada de caminar, però ha subratllat que s'està treballant "quadrícula a quadrícula" i amb intensitat per detectar qualsevol avenç de la malaltia, que "per ara està controlada".
Pel que fa a les batudes d'animals, Gàmiz ha indicat que el cos està "preparat" per començar a actuar tan bon punt rebin l'autorització pertinent, però ha recordat que, de moment, està "prohibit" fer-ne. També ha reclamat a la ciutadania que respecti les restriccions establertes, perquè l'objectiu és que el virus no es mogui de l'indret.
"Si accedíssim al bosc, mouríem els senglars cap a fora, i és el que no volem que passi, volem que es quedin al seu lloc per mantenir-los sota control", ha indicat.
Finalment, el comandament dels Agents Rurals no ha volgut aventurar una predicció sobre la durada del dispositiu, perquè ha dit que es treballa "dia a dia" en funció dels resultats de la jornada anterior.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies