L'empresa mixta de Rodalies es constituirà la setmana que ve però no funcionarà fins d'aquí a un any
Catalunya i Espanya ultimen la paperassa perquè la futura operadora arrenqui l'1 de gener del 2026
Cristina Buesa
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va tancar fa només dues setmanes la denominada Estratègia Ferroviària 2025-2050. En paral·lel, seguia immers en la seva principal missió que tenia: ordenar l’arquitectura normativa i superar la complexa burocràcia necessària per transferir les competències ferroviàries i constituir la futura empresa mixta entre el Govern i Renfe, instrument clau del traspàs del ferrocarril.
Segons explica Macias en una entrevista amb El Periódico de Catalunya, la nova societat es constituirà "a partir de la setmana del 8 de desembre", una vegada completat el procés notarial –actualment, diu, "estem de notaries"–, amb gestions en despatxos de Barcelona i l’obtenció del NIF de la nova empresa, pas imprescindible abans del registre formal. La llei de mobilitat sostenible ja va introduir les bases jurídiques necessàries (aprovades també amb el suport del PP) que permeten impulsar tant l’empresa mixta com el futur traspàs de la línia R1.
Però la constitució de la nova operadora no significa ni de bon tros l’inici immediat del servei sota les noves sigles: aquesta no podrà funcionar fins a d’aquí aproximadament un any, termini que exigeix la legislació ferroviària.
Els equips de la Conselleria de Territori i de Renfe treballen ara en inventariar tots els mitjans imprescindibles per operar Rodalies, un procés que depèn en gran part del detall del material, sistemes i recursos que actualment aporta la companyia ferroviària. Paral·lelament, es prepara la documentació per sol·licitar la llicència ferroviària a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), un procés que va afectar al seu dia també Ouigo o Iryo, que van necessitar llargs terminis per completar-lo malgrat disposar de trens homologats.
Començar de zero
Malgrat que desitja sorprenent que uns trens i una companyia com Renfe que ja presten aquests serveis des de fa lustres hagin de començar de zero, Macias insisteix que aquest punt és crític: "Si no tens permís ni sistema de seguretat, no pots operar".
Els temes vinculats a la seguretat necessiten tràmits llargs que poden retardar l’estrena real un any
A més de la llicència, la futura companyia ha d’elaborar un Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) propi i obtenir el certificat de seguretat de l’AESF. Si bé serà més senzill que el d’un operador de llarga distància, la tramitació és obligatòria i marca els temps: fins que no es completi, l’explotació no pot passar de Renfe Viajeros a la nova Rodalies de Catalunya SA.
El comissionat resumeix la transició: "Hi haurà un dia N, en què fins a les 00.00 hores tot serà de Renfe Viajeros i, a partir d’aquell minut, passarà a ser Rodalies de Catalunya SA". Aquella jornada arribarà, previsiblement, dins de més o menys un any, segons els plans que Govern i Renfe manegen als documents interns i que coincideixen amb el marc temporal que la mateixa operadora estatal va comunicar al seu consell d’administració al juny.
"Fer-ho millor que Renfe"
Tot i que l’empresa no sigui operativa fins aleshores, el departament que dirigeix Sílvia Paneque vol aprofitar el temps per avançar feina i dissenyar una estructura de gestió més pròxima a models com Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
De fet, un conegut de la casa (va treballar a Territori, al Ministeri de Foment i a Renfe), expert en infraestructures i temes ferroviaris, Manel Villalante, és qui està coordinant l’elaboració de l’estructura: direccions de maquinistes, administració, operacions i protocols interns.
Pere Macias explica que la clau és la gestió diària: "Volem preparar una nova estructura, nous protocols, una forma diferent de comunicar incidències... fer-ho millor que Renfe". De fet, una part essencial del disseny de l’operadora és la definició de com es gestionaran les incidències, un aspecte capital per al Govern de la Generalitat. L’empresa mixta tindrà un consell d’administració integrat per quatre representants del Govern i sis de Renfe, com es va avançar en els estatuts pactats al juny. La composició haurà de ser ratificada pels consells d’administració de les parts, i posteriorment s’haurà de facultar la consellera Paneque per firmar la constitució en nom de la Generalitat.
Govern i Renfe aportaran un milió d’euros cada un per capitalitzar la societat en la seva arrencada, segons diuen els documents aprovats en els últims consells d’administració. Les parts coincideixen que aquesta fórmula societària permet avançar en la gestió pròpia mantenint l’experiència operativa de Renfe durant un període de transició.
Macias, comissionat del traspàs, aclareix que «el procés és llarg perquè la llei ho exigeix, però va bé»
Una vegada constituïda, el pròxim 1 de gener del 2026, l’empresa iniciarà les seves funcions internes sense circular de moment cap tren propi: planificació, organigrama, protocols, digitalització i preparació d’expedients per a l’AESF. Únicament quan completi la llicència, el SGS i el certificat de seguretat, podrà començar a operar formalment. En paraules del comissionat del traspàs: "Som exactament on hem de ser. El procés és llarg perquè la llei ho exigeix, però evoluciona bé". El compte enrere per al dia N ja està en marxa.
