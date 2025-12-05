Hipòtesi de la fuga
Catalunya només disposa d’un gran laboratori on es treballa amb virus de pesta porcina i està situat al costat de Collserola
Després que el Ministeri d’Agricultura afirmés que es treballa amb la hipòtesi d’una possible fuga del virus, tots els ulls miren cap a les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)
El Govern sospita que el brot de pesta porcina podria haver sortit d’un laboratori
Valentina Raffio
El Ministeri d’Agricultura afirma que s’està estudiant si el brot de pesta porcina africana que ha encomanat diversos senglars a Collserola ha pogut originar-se després de la fuga de material biològic d’un laboratori. Tots els ulls apunten ara a les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratori de referència en salut animal ubicat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, molt a prop de la zona zero de les infeccions. Es tracta de l’únic centre d’investigació a Catalunya amb laboratoris de nivell de bioseguretat 3, un dels més alts que hi ha, on es treballa amb diverses «mostres vives» de virus i fins i tot amb diferents mutacions del patogen.
Les anàlisis realitzades fins al moment suggereixen que el virus que s’està estenent entre els senglars de Collserola té una genètica diferent del dels altres casos de pesta porcina que s’han detectat a Europa. A la resta d’animals infectats fins ara a la Unió Europea, els virus detectats pertanyen als grups genètics 2 al 28. Però el virus trobat a Barcelona pertany al grup genètic 29, que es tracta d’una variant nova i que, segons afirmen els especialistes, s’assembla molt a un virus més antic, del grup 1, que va aparèixer a Geòrgia l’any 2007. I és per això que, tal com argumenta el Ministeri, s’està estudiant si el brot de pesta porcina de Barcelona ha pogut ser fruit d’una fuga d’un laboratori.
A Catalunya, són molt pocs els laboratoris que estan autoritzats a treballar amb virus actius. Sobretot perquè, segons diu la normativa internacional, per manipular patògens reals i agents biològicspotencialment infecciosos es necessiten unes instal·lacions de bioseguretat molt elevades amb equipaments de seguretat avançades, instal·lacions aïllades i pràctiques de seguretat molt estrictes. El Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) és l’únic centre català que disposa de laboratoris homologats amb unitats de bioseguretat de nivell 3 (BSL-3)i que, a més, té línies de treball actives amb virus de la pesta porcina. Segons informa la mateixa entitat en la seva pàgina web, el centre disposa d’una unitat de biocontenció de 4.500 m2, sis laboratoris de nivell de bioseguretat 3 i fins a 12 boxes experimentals independents aptes per allotjar animals.
El centre, situat a l’extrem nord del Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és un dels centres europeus amb més trajectòria científica en l’estudi de la pesta porcina africana i un dels referents mundials en la investigació d’aquest patogen. Ja fa més de vint anys que a les seves instal·lacions es treballa per entendre des de l’estructura del virus fins als seus efectes en animals, per la qual cosa els seus científics treballen tant amb mostres virals actives com amb exemplars de porcs infectats. També hi ha línies d’estudi específiques sobre vacunes experimentals i altres estratègies de profilaxis per frenar la transmissió d’aquest virus en els animals. Durant la pandèmia, aquestes instal·lacions van acollir els primers estudis amb mostres del coronavirus responsable de la covid-19 i van ser clau per al desenvolupament de diverses investigacions relacionades amb aquest virus.
Ja fa dies que ha començat a córrer el rumor sobre la possible fuga d’un virus dels laboratoris de l’IRTA-CReSA. Sobre aquesta qüestió es va pronunciar dimecres l’investigador Joaquim Segalés, un dels principals especialistes d’aquest centre, que va afirmar que «no hi ha cap evidència que una fallada en els protocols de seguretat expliqui l’escapament del virus de la pesta porcina del centre». En declaracions a RAC-1, el científic va afirmar que als laboratoris del centre barceloní se segueixen «protocols de seguretat molt estrictes», fins i tot més del que dicta la normativa, per evitar eventuals fugues de patògens i que de moment no disposen de cap indici que s’hagin pogut produir errors.
