La Generalitat prohibeix l’accés a boscos, rius i parcs als 91 municipis pròxims a la zona zero de la pesta porcina
Les restriccions a la mobilitat s’allargaran fins al 14 de desembre i
Gabriel Ubieto
L’accés a boscos, parcs, rius o camps de cultiu més enllà dels camins delimitats queda prohibit als 91 municipis més pròxims al brot de pesta porcina africana, l’epicentre del qual continua localitzat a Collserola. És a dir, queda restringida la mobilitat en ciutats com Sabadell, Sant Cugat o Terrassa, entre d’altres, i parcs naturals com el de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. Si bé l’accés i consum als restaurants ubicats en zones rurals continua estant permès.
El Govern de la Generalitat ha decidit augmentar les restriccions de mobilitat de manera temporal fins al diumenge 14 de desembre, a fi de reduir el trànsit de persones durant el pont de la Constitució i la setmana següent, per a així disminuir les possibilitats que el virus desbordi el perímetre que fins ara han mantingut les autoritats.
L’accés a vivendes o restaurants i instal·lacions esportives, com hípiques, continuen estant autoritzats, tot i que el trànsit fins a aquests s’ha de restringir als camins habilitats. És a dir, un veí o visitant no pot sortir del camí per fer un volt i arribar a casa seva o al restaurant on té reserva.
La Generalitat revisarà les seves mesures segons com evolucioni el virus
La Generalitat desplegarà durant aquests dies uns 700 efectius per controlar accessos i informar la ciutadania de les noves restriccions. Aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les noves mesures.
Les noves restriccions s’estendran en un radi de 20 quilòmetres des de la zona zero i s’allargaran fins al 14 de desembre. No obstant, les activitats organitzades i col·lectives, com ara carreres o marxes, queden vetades fins a nou avís. La caça o altres activitats forestals, que dins del primer radi de sis quilòmetres –o un total de 12 municipis limítrofs al brot– ja estava prohibida, s’estén als 91 municipis.
Desinfecció
La Generalitat de Catalunya també reclama als restaurants de les zones rurals que tinguin mitjans de desinfecció per a les persones i els seus vehicles. No serà una obligació, però des de l’Administració es posaran en contacte amb els establiments per facilitar-los mitjans i informació perquè aquests puguin desinfectar sabates i rodes i que no hi hagi material orgànic que surti de la zona infectada i pugui escampar el virus cap a altres zones.
