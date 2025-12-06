Illa diu que la "millor" manera de defensar la Constitució és "no apropiar-se'n"
El president de la Generalitat no assisteix a l'acte institucional de Madrid per gestionar el brot de PPA a Catalunya
ACN
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que la "millor" manera de defensar la Constitució és "no apropiar-se'n", en una publicació a X el dia de la Constitució. Illa l'ha definit com un "símbol" de la unió de diferents visions del "projecte comú" d'Espanya, i ha aspirat a un canvi en matèria d'habitatge. "Hem avançat molt durant aquests 47 anys en matèria de drets, però encara queda molt per fer, per exemple, en matèria d’habitatge", ha assegurat. El cap de l'executiu no assistirà a l’acte institucional de Madrid, ja que visita el Centre de comandament avançat del dispositiu de contenció pel brot de pesta porcina africana (PPA), des de Santa Perpètua de Mogoda.
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
- Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»