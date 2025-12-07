Entendre-hi més
Pistes blanques i temperatures baixes: el Pirineu inicia la temporada d’esquí «amb magnificència»
Després de diverses edicions marcades per la falta de neu, les nou estacions catalanes d’esquí alpí ja estan a ple rendiment. S’augura un any de rècord
Arnau Segura
«L’any passat vaig arribar i vaig veure totes les muntanyes verdes i marrons, i vaig pensar: però si jo he vingut aquí a esquiar», afirma Vinyet Massó, professora d’esquí a la Vall d’ Aran i guia de muntanya. L’any passat va pujar de Vacarisses, el seu poble, al Vallès Occidental, per començar la temporada el 2 de desembre i la primera excursió va ser amb sabatilles detrail running. No va començar a treballar fins a dues setmanes després perquè les estacions continuaven tancades per falta de neu.
El 2025 ha pujat el dia 3, dimecres, amb la sensació que«ja feia tard»i la primera excursió ja va ser amb els esquís. La temporada ha començat amb magnificència i les nou estacions d’esquí alpí de Catalunya ja estan obertes des d’aquesta setmana.
L’estació de Masella, a la Cerdanya, va ser la primera de l’estat i de tot el Pirineu a obrir les portes, el dimecres 26 de novembre. L’any passat no va obrir fins després del pont de desembre. Aquest any arriben al pont amb 27 pistes obertes d’un total de 65, amb 36 quilòmetres de 74.
«Diu la llegenda que sempre s’obre tard. 30 anys enrere s’acostumava a obrir al voltant de Nadal, però estem parlant del plistocè. Des que tenim neu produïda obrir al novembre es troba dins de la normalitat», explica Ramon Boter, portaveu de l’estació. El 2017 van obrir el dia 10 de novembre. El 2018, el dia 1. El 2019, el 13. El 2020, el 14 de desembre. El 2021, el 26 de novembre també.
Boter diu que la neu produïda es va estrenar el 1994 i permet allargar la temporada, per a benefici dels clients i del territori. Afegeix que són «molt optimistes» amb aquest pont i aquest Nadal en concret i amb la nova temporada en general perquè «hem arrencat amb nevades, però sobretot amb molt fred, més del normal». La temperatura i la humitat són claus per poder produir neu.
El millor inici
En el mateix sentit Marta Alaña, responsable de premsa de l’estació de Baqueira Beret, reivindica que és el millor inici de temporada des del 2019 en qualitat i en quantitat de neu. Que feia temps que no es podia obrir tan«en gran». L’any passat van inaugurar el 12 de desembre i aquest, el dissabte 29 de novembre.
Els últims no han sigut «anys de grans neus», tot i que sí de rècords d’afluència de gent per a l’estació perquè «aquí s’inverteix molt en la ‘innovació’ [producció] de neu», explica mentre observa per la finestra del seu despatx com continua caient neu. És l’estació de l’Estat amb més superfície esquiable: 173 quilòmetres. Ja han obert 80 pistes de 130.
El president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, David Samper, emfatitza que és «sense cap mena de dubte» el millor inici de temporada des de la pandèmia i la sequera. «L’optimisme és bestial». L’última temporada va ser més difícil: es van haver de cancel·lar les competicions del mes de desembre, fins i tot proves internacionals, i només es va poder disputar el 50% del calendari català d’esquí de fons i el 75% del calendari d’esquí alpí. Les llicències d’esquí han crescut de 10.000 a 12.000 d’un novembre a l’altre.
Està il·lusionat perquè hi ha «molta neu», però sobretot perquè ha fet fred «als llocs on ha de fer fred»: «El negoci de la neu és a les grans ciutats perquè és on viu la majoria de la gent. Que faci fred a Barcelona és el que fa vendre més forfets de temporada i és el que fa invertir més en esquís i en hotels».
Aquest divendres va obrir l’ estació del Port del Comte i dijous ja ho havien fet cinc de les sis estacions de la marca Pirineu365, gestionada per l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Vallter 2.000.
La Molina ja havia obert el cap de setmana passat. La marca Pirineu365 estrena aquesta temporada el FlexiPass, un forfet amb una subscripció anual de 15 euros que permet accedir a les sis estacions amb el millor preu diari i anar acumulant descomptes fins al punt de deixar de pagar a partir del dia 17 d’esquí.
Optimisme
Andreu Velilla, responsable comercial de l’estació de Boí Taüll, assenyala que és «la millor temporada de les últimes cinc o sis» i que comença amb unes condicions «fantàstiques». L’any passat es va perdre el pont de desembre i gairebé el Nadal, «una putada per a una estació d’esquí», una cosa «molt greu», «terrible» però després es va produir «una remuntada brutal» que va permetre «allargar» la temporada. Al final va ser la segona millor de les últimes deu amb els números a la mà.
Carol Torres, directora comercial i de comunicació de Vallter, comparteix aquest «optimisme». L’estació més oriental i més pròxima al mar de Catalunya celebra aquesta temporada el seu 50è aniversari.
A peu de pista, Oriol Mestre, guia d’alta muntanya i professor d’esquí, celebra que aquests dies el telèfon no para de sonar i que fins i tot ja ha esgotat les places per a alguna sortida d’esquí de muntanya de gener. «L’any passat a aquestes altures no s’havia inscrit gairebé ningú», reconeix. L’inici de temporada va ser «pèssim» perquè «un any sense fer la Puríssima i Nadal et deixa coix».
Va viure els primers mesos amb «un punt d’angoixa»: «Aquesta és la nostra font d’ingressos. I si no hi ha neu no treballes». «Amb el canvi climàtic cada vegada hi ha menys neu i la temporada cada vegada és més curta perquè comença més tard i acaba més aviat. La nostra feina té els dies comptats», explica Mestre. «Aquest any es respira un aire diferent», afegeix. També somriu Massó: «Pujar a les pistes i veure que està tot blanc és brutal».
