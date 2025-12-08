Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

150.000 vehicles han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació retorn del pont de la Puríssima, el 60% dels previstos

La C-14, la C-16, l'N-260 i l'AP-7, carreteres més congestionades aquest dilluns

Cues a l'AP7

Cues a l'AP7 / arxiu

ACN

ACN

Uns 150.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12.00 i les 18.00 hores d'aquest dilluns d'operació retorn del pont de la Puríssima. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, és el 60% dels 250.000 desplaçaments previstos durant la jornada.

La mobilitat a les carreteres catalanes s'ha notat sobretot amb retencions a la C-16, que connecta la Cerdanya i el Berguedà amb la capital catalana. Durant la tarda ha acumulat 12 quilòmetres de retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà, en sentit Barcelona, i 6 més entre Urús i Bellver de Cerdanya, a l'altra banda del túnel del Cadí.

També hi ha hagut 14 quilòmetres de congestió a l'N-260 entre Ribes de Freser i Ripoll, almenys 9 quilòmetres a l'AP-7 en sentit nord, cap a Barcelona, entre la Granada del Penedès i Olèrdola, i també 11 quilòmetres a la C-14 entre Ponts i Oliola.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents