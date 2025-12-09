Eleccions el 2027
Junts considera que Aliança Catalana és «extrema dreta», però no tanca la porta a futurs pactes municipals
Turull assegura que la legislatura al Congrés està «fallida» i que el partit està preparat per a unes eleccions
Gisela Boada
Junts fa mesos que prepara tota la maquinària per a les pròximes eleccions municipals del 2027, amb el maldecap afegit d’Aliança Catalana, que amenaça de penetrar en territoris on la seva formació ha dominat històricament. Aquest dimarts, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha evitat tancar la porta a futurs pactes amb la formació d’«extrema dreta», qualificatiu que ell mateix li ha atorgat pels seus «plantejaments» i pels seus «referents europeus i alemanys». «Considero que és extrema dreta, no la gent que la vota», ha puntualitzat, conscient que són molts els votants de Junts que es plantegen canviar la seva papereta en favor dels de Sílvia Orriols.
Tot això passa amb unes enquestes a sobre de la taula que mostren com la intenció de vot d’Aliança escombra bona part de l’electorat postconvergent. De portes enfora, Turull ha tancat ràpid el tema, restant importància al contingut dels sondejos i insinuant que darrere seu hi ha una intencionalitat de fer mal al seu partit. «Les enquestes no són innocents, totes intenten crear un relat», ha declarat, després d’assegurar que el seu partit no actua «mirant el retrovisor o amb les «ulleres electorals» posades, sinó centrat a «explicar-se millor». «Hi ha gent que ens vol distreure», ha advertit.
Tot i així, quan se li ha preguntat de nou per la política de pactes que tindrà Junts amb Aliança, a compte de la pressió que alguns alcaldes han anat exercint, el dirigent postconvergent ha tornat a esquivar una resposta que aclareixi dubtes. «Parlar d’això ara és vendre la pell de l’os abans de caçar-lo», ha dit. També ha comentat que «hi ha línies vermelles» amb partits que «no respecten els drets fonamentals», però no ha volgut anar més enllà, i ha dit que sobre pactes se’n parlarà «l’endemà». «No parlarem ara d’aquesta força ni de futuribles», ha afegit, una setmana després que el portaveu del partit al Parlament, Salvador Vergés, fos més contundent al deixar clar que a Junts es descarta pactar amb Aliança a la Cambra catalana per «racistes».
Una legislatura «fallida»
Junts també té més fronts oberts, però al Congrés. Després de fer caure el camí del dèficit al costat del PP i Vox, els postconvergents no tenen intenció de canviar el seu sentit de vot aquesta setmana davant la nova proposta del Govern. «Si és la mateixa, votarem que no: n’hi ha hagut una primera i una segona, i n’hi haurà una tercera», ha dit, amb referència a les votacions passades sobre el sostre de despesa. Tot i així, Turull ha reconegut que el ‘mea culpa’ entonat pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va ser ben rebut a les files postconvergents, tot i que no és prou motiu per reconduir la situació de ruptura, anunciada fa un mes. «La legislatura està en fallida», ha assegurat Turull, i en el seu partit, ha afegit, «estan preparats» per a unes eleccions.
No hi ha sobre la taula cap moció de censura amb els populars. «Res és tècnic, innocent o instrumental amb el PP», ha aclarit Turull, amb referència a la promesa d’Alberto Núñez Feijóo de convocar eleccions automàticament en cas de rebre el suport de Junts per a aquesta maniobra. A les files postconvergents s’allunyen d’aquesta qüestió i asseguren que l’estratègia al Congrés passa ara per «cobrar-se totes les factures pendents amb Sánchez. «Estem en concurs de creditors: tot el que ens deuen, ho volem cobrar», ha afirmat, per deixar clar que el seu partit votarà a favor de tot allò que consideri que va en aquesta direcció o en la de millores per a Catalunya.
