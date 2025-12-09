Organisme contra la corrupció
El PSC i ERC proposen Josep Tomàs Salas per dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya
Turull ha avançat que Tomàs no tindrà el suport de Junts
Sara González
El PSC i ERC han pactat que el candidat a dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sigui el magistrat Josep Tomàs Sala. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, aquest dimarts socialistes i republicans portaran la proposta a la Mesa del Parlament perquè comenci el seu recorregut parlamentari fins a la votació final.
Per aconseguir el càrrec definitivament, Tomás necessitarà el suport d’una majoria qualificada de 81 escons en una votació en primera volta. Si no ho aconsegueix, li valdrà amb una majoria absoluta de 68 vots en una segona votació. Per tant, el PSC i ERC només necessitarien el suport dels Comuns perquè la proposta tirés endavant.
L’actual director d’Antifrau és el també jutge Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va acabar el setembre d’aquest any i que actualment exerceix el càrrec de manera interina. Tomàs Sala és un candidat continuista, ja que en els últims anys ja ha sigut un estret col·laborador de Gimeno en aquesta oficina que lluita contra la corrupció.
Si aconsegueix la nominació, serà el quart director de l’OAC després del fiscal David Martínez Madero, el magistrat Daniel de Alfonso i el mateix Gimeno. Fins ara, Gimeno és l’únic que ha aconseguit finalitzar el mandat de nou anys que fixa la llei. Martínez Madero va morir durant l’exercici del càrrec i De Alfonso va ser cessat el 2016 després que es fessin públics àudios en què maniobrava amb l’exministre Jorge Fernández Díaz per perjudicar dirigents independentistes.
Crítiques de Junts
Qui ha revelat que el nomenament de Tomàs Salas estava per caure ha sigut el secretari general de Junts, Jordi Turull. En una entrevista a TV3, ha lamentat que ni el president Salvador Illa ni ERC li hagin fet arribar la proposta per sondejar un hipotètic suport. Segons el líder postconvergent, aquesta actitud és un «menyspreu a les institucions catalanes». També ha avançat que Tomàs no tindrà el suport del seu partit.
En els últims anys, l’OAC ha experimentat un fort creixement en les denúncies rebudes. En la dècada passada, va rebre una mitjana de 170 denúncies anuals. El 2024 va arribar a rebre 1.291 en un sol exercici. Més enllà de les investigacions, l’OAC també assumeix funcions de prevenció de la corrupció, per exemple, amb la formació de càrrecs del sector públic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents