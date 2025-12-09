Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salut decretarà l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

El departament signarà aquest dimarts a la tarda la resolució i n’informarà a la ciutadania

Una dona a l'exterior del Clínic parant per telèfon amb la mascareta posada

Una dona a l'exterior del Clínic parant per telèfon amb la mascareta posada / ACN

ACN

ACN

Barcelona

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decretarà aquest dimarts a la tarda que l’ús de la mascareta sigui obligatori en entrar o treballar als centres de salut, hospitals, residències de gent gran i centres de vulnerabilitat. L’augment de contagis del virus de la grip ha provocat que el Govern hagi decidit aquesta mesura, que ha avançat la consellera portaveu, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La resolució està previst que se signi aquest dimarts a la tarda per a que entri en vigor el més aviat possible, i el Departament aprofitarà per informar la ciutadania d’aquesta nova mesura destinada a “contenir” l’expansió de la grip.

Paneque ha recordat el paper que juga en la prevenció i la contenció del contagi la mascareta, i ha explicat que, junt a la vacuna, és una mesura efectiva. És per això que la portaveu ha demanat a la ciutadania “seguir les indicacions” i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
  2. Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
  3. «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
  4. Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
  5. El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
  6. Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
  7. Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
  8. Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents

CaixaBank reconeix el propietari de dos hotels de Lloret de Mar

CaixaBank reconeix el propietari de dos hotels de Lloret de Mar

Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles

Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles

Denuncien que l'Ajuntament de Girona ha imposat un "desnonament forçós i sense previ avís" a una família amb menors

Denuncien que l'Ajuntament de Girona ha imposat un "desnonament forçós i sense previ avís" a una família amb menors

Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou

Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou

Salut decretarà l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Salut decretarà l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"

La gironina Sarah Marlex incorpora Gerardo Seeliger per reforçar la seva activitat a Madrid

La gironina Sarah Marlex incorpora Gerardo Seeliger per reforçar la seva activitat a Madrid

L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies

L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
Tracking Pixel Contents