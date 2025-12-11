Estudiar un grau universitari a Catalunya costa 4.365 euros, 1.488 euros més que a Galícia
Hi ha diferències de fins a 1.700 euros anuals en les matrícules dels campus públics més costosos i els més econòmics, que se situen a Galícia, Astúries, Canàries i Andalusia
Olga Pereda
Des del curs 2019-2020, les taxes que paguen els estudiants de les universitats públiques a Espanya s’han abaratit gairebé un 20%. No obstant això, el que paguen els alumnes continua essent elevat i desigual. En grau, els preus més alts es troben a Navarra, Madrid i Catalunya mentre que els més baixos corresponen a Galícia, Astúries, Canàries i Andalusia. Una carrera de 240 crèdits costa a Catalunya 4.356 euros (1.089 euros a l’any, sempre que s’aprovin totes les assignatures a la primera) enfront dels 2.868 euros (717 a l’any) de Galícia, la comunitat amb preus menys elevats. «Cal avançar cap a un model més equitatiu de preus i beques», insisteix el nou informe de la fundació CYD (Conocimiento y Desarrollo, el patronat de la qual està presidit per Ana Botín, presidenta del Banc Santander), institució que porta 20 anys analitzant amb lupa l’educació superior i que aquest matí ha presentat l’edició 2025 del seu estudi anual.
Aquest preu base, fixat per cada comunitat autònoma, es sol disparar atès que al voltant del 60% dels estudiants de grau necessiten més temps del previst (quatre anys) per a titular-se. Aquest retard «eleva els costos econòmics per a les famílies, retarda la inserció laboral i agreuja les desigualtats socials», assegura l’informe, que atribueix les causes a la rigidesa curricular, la necessitat de compatibilitzar estudis i treball que tenen molts estudiants, la falta d’orientació efectiva i els models docents poc adaptatius. «Abordar aquest problema requereix itineraris acadèmics més flexibles, tutories des del primer curs, suport econòmic per a reduir la precarietat estudiantil i innovació metodològica que millori l’eficiència i redueixi l’abandonament», conclouen els tècnics de CYD.
En els màsters habilitants (aquells que són imprescindibles per a exercir una professió regulada, com a psicologia, docència en secundària o advocacia), les diferències econòmiques són similars: els preus més elevats per a l’alumnat es registren a Navarra (20,24 euros per crèdit), Madrid (18,76) i Catalunya (18,46). Mentrestant, els més baixos (ronden els 12 euros per crèdit) es donen a Canàries, Astúries, Galícia i Andalusia.
Espanya continua per sota de la mitjana de la UE i de l’OCDE en finançament públic universitari. En 2022, la despesa per estudiant va ser un 19,5% inferior a la mitjana de l’OCDE i un 14,5% menor que el de la UE. La despesa pública en educació universitària va representar el 0,75% del PIB. El percentatge suposa una millora evident des de 2015 (quan estava en un 0,69%) però encara roman lluny de l’1% que estableix la llei del sistema universitari (Losu) com a objectiu per a 2030. La xifra és igualment inferior a la de països del nostre entorn (0,88% en l’OCDE i 0,91% a la UE).
Als campus no s’ha compensat encara plenament el fort impacte de les retallades pressupostàries derivades de la crisi de 2008. En 2023, els nivells de finançament continuaven sent al voltant d’un 10% inferiors als de 2009.
L’informe de CYD aconsella un nou model de finançament «més estable, diversificat i orientat a resultats» que combini una major inversió pública amb una col·laboració estratègica del sector privat. «Part dels recursos haurien de vincular-se a objectius verificables en recerca, transferència de coneixement o inserció laboral dels egressats», conclou.
Els problemes de finançament, precisament, estan incendiant els campus a Madrid, Màlaga i Euskadi. Les dues primeres han protagonitzat vagues mentre que el rector de la Universitat Pública del País Basc (UPV-EHU) està mantenint un enfrontament amb el Govern basc després de demanar un augment de la subvenció del 80% fins a arribar als 600 milions d’euros.
A major nivell educatiu, millors indicadors laborals. No obstant això, un any més, en 2024 els graduats superiors espanyols presenten una menor taxa d’ocupació (84,3%) i major d’atur (6,3%) que els seus parells europeus (87,8% i 3,5%). Només Grècia presenta pitjors xifres en ocupació i atur.
La bona notícia és que entre 2020 i 2024, el número d’ocupats graduats superiors espanyols va créixer en gairebé 1,2 milions de persones i l’atur es va reduir en 240.000 persones. La caiguda del nombre d’aturats (-27,2%) va ser molt superior a la mitjana europea (-10,4%). A més, els ocupats amb formació superior registren en menor proporció contractes temporals, ocupació a temps parcial i treball autònom que els menys formats. En 2023, els graduats superiors espanyols tenien una renda mitjana equivalent de 27.785 euros (33.263 euros de mitjana a la UE), un 65% més que la que tenen aquells amb estudis obligatoris com a màxim i un 35% superior a la dels titulats en estudis no universitaris.
Lamentablement, els coneixements i competències amb els quals es diplomen els estudiants no sempre s’ajusten a les necessitats del mercat. El 35% dels graduats superiors ocupa càrrecs per sota del seu nivell de formació (21,4% a la UE). Per millorar aquesta situació, l’estudi de CYD considera indispensable una col·laboració més estreta entre universitats i empreses i una major aposta per la formació dual, que continua sent embrionària als campus.
Espanya presenta un «dèficit estructural» de titulats en les àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Entre 2014 i 2023, la proporció de titulats d’aquests camps va passar del 23% al 18% mentre que a la UE es va mantenir estable entorn del 25%.
Els tècnics de CYD asseguren que aquesta bretxa limita la capacitat d’innovació, augmenta la dependència del talent estranger i redueix la competitivitat en sectors estratègics com la Intel·ligència Artificial, la biotecnologia o la transició energètica. Les causes van des de la percepció social que aquestes carreres són difícils i poc atractives, fins a una orientació primerenca insuficient, l’escassa connexió entre universitat i mercat laboral i unes condicions laborals menys competitives que en altres països europeus.
