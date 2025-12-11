La Generalitat renova la seva web i incorpora la intel·ligència artificial per facilitar les consultes
El govern català s’ha gastat 4,7 milions d'euros en el canvi
Quim Bertomeu
La Generalitat de Catalunya té des d'aquest dimecres la seva nova web. Es manté el domini gencat.cat, però se n’ha canviat el disseny i l’organització per facilitar els tràmits dels ciutadans. La principal novetat és que incorpora un cercador amb intel·ligència artificial (IA) generativa que pretén fer "més clara i intuïtiva" la recerca d’informació.
Per exemple, si algú busca els descomptes per a famílies nombroses, el cercador està entrenat per resumir tot el que pot gestionar el Govern català en aquest sentit. En primer lloc ofereix un petit text estructurat i sintètic i després aporta enllaços que condueixen sempre a contingut de la Generalitat, mai de fonts externes. El mateix passa si se li pregunta per les ajudes al cotxe elèctric, per com pagar una multa de trànsit o com accedir a la dependència. També està pensat per resoldre qüestions quotidianes com quan és obligatori i quan no utilitzar mascareta, o per a les empreses que es relacionen amb l’administració i sovint protestan per l’excés de burocràcia. I no pot dir-se que el Govern hagi introduït cap biaix polític. Si al cercador se li pregunta quan va ser el referèndum del 2017, respon que l’1 d’octubre i ofereix un enllaç sobre "les dades de la repressió", un informe elaborat pel Govern quan el liderava Junts.
Única pàgina
Una altra de les novetats és com s’estructura la nova web. Ara el primer que es visualitza és el cercador perquè l’usuari accedeixi a tots els serveis i tràmits que li pot oferir la Generalitat. En conseqüència, queda en un segon pla –cal fer scroll i anar cap avall– tot el que té a veure amb la informació relacionada amb la Generalitat com a institució. És a dir, la seva història, el seu president, els seus consellers o els seus departaments.
En el redisseny, el Govern ha entès que el que més requereix el ciutadà quan entra a la web són les seves situacions "de vida", problemes per solucionar, ajudes per demanar o multes per pagar, per això el primer que trobi és el cercador dels serveis. "El repte és fer els tràmits més fàcils i la comunicació més fàcil de cara a la ciutadania", va dir el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
La idea és que el ciutadà tingui en una "única pàgina web" tota la informació d’una "manera clara, senzilla i comprensible" sense haver de navegar departament per departament. I si, malgrat el cercador amb IA continua sense trobar el que busca, en última instància la web ofereix un servei de videotrucada; una bústia a la qual dirigir-se per escrit o la possibilitat de trucar al 012.
Segons la Conselleria de Presidència, tot aquest procés de renovació ha costat uns 4,7 milions d’euros, tenint en compte que no només es contempla el desenvolupament de la nova web, sinó també la migració de totes les dades i les llicències que s’han hagut de demanar i utilitzar. Això sí, la Generalitat esgrimeix que la simplificació de tota l’estructura li estalviarà uns 700.000 euros anuals.
