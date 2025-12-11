L'ús de vapejadors s'estén entre els adolescents d'ESO
Un de cada dos escolars catalans d'entre 14 i 18 anys ha consumit almenys una vegada una cigarreta electrònica
Pau Brunet
"Venc tres vapejadors per quinze euros cada un". Aquest anunci, que podria semblar extret d'una aplicació de compravenda, és en realitat un missatge publicat en un xat d'alumnes de tercer d'ESO d'un institut del Bages sense control ni intervenció d'adults. En els darrers anys, l'ús d'aquests aparells ha augmentat entre els adolescents, segons el Departament de Salut, que es mostra preocupat perquè els considera "una amenaça real" per al jovent i una "porta d'entrada al tabac".
Les dades oficials de la Generalitat diuen que el 2024 un 1,13% dels joves de 15 o més anys feia servir vapejadors i que, un 5% d'aquests, ja els utilitzava abans de fer els 15. Una altra enquesta, l'ESTUDES del 2023, assegura que 1 de cada dos escolars catalans d'entre 14 i 18 anys ha consumit almenys una vegada una cigarreta electrònica (un 44% d'ells ho havia fet durant l'any anterior i un 25% en els últims 30 dies).
Una docent que fins fa poc treballava en un institut de Manresa, confirma la proliferació dels vapejadors entre l'alumnat d'ESO. "Els fan servir d'amagat, sobretot, a l'hora del pati i entre classes, però també hi ha els qui posen d'excusa que han d'anar al lavabo i en realitat el que van a fer és utilitzar les cigarretes electròniques", explica, fent notar que, "Quan els enxampàvem, els requisàvem els aparells i se'ls imposava el càstig corresponent".
La direcció d'un altre centre de la comarca acaba de traslladar a pares d'alumnes d'ESO que ha detectat l'ús de vapejadors entre l'alumnat i els ha demanat col·laboració per frenar un comportament que, remarquen, està prohibit.
Un "fre" a les polítiques antitabac
Mentre el consum de tabac entre els majors de 15 anys recula (del 22,6% de la població del 2023 al 21,4% del 2024), l'ús de cigarretes electròniques avança. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, va explicar el maig passat que, tot i que el percentatge de consumidors de vapejadors és baix, els preocupa la tendència, ja que són un primer pas cap al tabaquisme. Va incidir que tant aquestes cigarretes com altres productes amb nicotina, com poden ser les pipes d'aigua o les bosses de nicotina, són una porta d'entrada dels joves en el consum de tabac. Va titllar aquests productes d'"una amenaça real" i de "fre" a les polítiques fetes durant els darrers 40 anys. "Volem que no comencin a experimentar amb aquest tipus de productes, ni amb el tabac ni amb altres productes de la nicotina, que es presenten de forma molt atractiva i perillosa", va assenyalar.
Els 'vapers' no són menys nocius que el tabac
El Ministeri de Sanitat també està actuant contra els vapejadors. El setembre passat va llançar una campanya per sensibilitzar, sobretot la població més jove, sobre els riscos de les cigarretes electròniques. Titulada ‘Amb tot el que pots fer amb la boca, la utilitzaràs per vaporejar?’, la iniciativa volia desmentir un dels principals arguments de la indústria tabaquera: que els vapers i nous productes són menys nocius que el tabac convencional.
Segons emfatitza el ministeri dirigit per Mónica García, els cigarrets electrònics contenen "compostos químics nocius i irritants per a les vies respiratòries, així com substàncies cancerígenes en els líquids o que es generen en el procés d’atomització". Alhora, la nicotina afecta el sistema nerviós central i pot alterar la funció cerebral, especialment en adolescents i joves, ja que encara se'ls està desenvolupant el cervell.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge