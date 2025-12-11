Prop del 70% dels municipis catalans hauran de redactar un pla de protecció contra inundacions
El Govern revisa el pla Inuncat davant "l'agreujament" del risc "especialment en el marc del canvi climàtic"
Prop del 70% dels municipis catalans estaran obligats a redactar un pla municipal de protecció per perill d'inundacions, després que la comissió plenària de Protecció Civil hagi acordat aquest dijous revisar el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat). La revisió té l'objectiu d'adequar la resposta del sistema de protecció civil i emergències davant "l'agreujament" del risc d'inundacions a Catalunya, "especialment en el marc del canvi climàtic" i la "possibilitat més gran de fenòmens meteorològics extrems". Així, 656 municipis hauran d'elaborar el pla de forma obligatòria, un 26% més que els 521 que ho havien de fer fins ara.
Dels 656 municipis que un cop el Consell de Govern aprovi la modificació estaran obligats a redactar el pla contra inundacions, 176 entren per primera vegada a la llista (135 tenien fins ara una recomanació de redacció del pla i 41 no tenien ni obligació ni recomanació).
A més, 41 municipis que fins ara estaven obligats passen a recomanats. Protecció Civil indica que s'ha pres aquesta decisió pel fet que els municipis disposen d'estudis de detall hidrològics que mostren que no hi ha risc d'inundació. Fins ara, aquests estudis eren genèrics de potencialitat.
A banda, a 291 municipis més se'ls recomanarà elaborar un pla d'aquestes característiques, el 31% del total de pobles i ciutats de Catalunya. Fins ara n'eren 241, el 25%. Dels 291, 185 són nous municipis recomanats (144 que no estaven ni obligats ni recomanats i 41 que estaven obligats).
La revisió del Pla Inuncat incorpora una actualització de l'anàlisi del risc d'inundacions. Així, per cada municipi s'ha definit el nivell de risc dels diferents tipus d'inundació: zones inundables per inundacions fluvials, zones susceptibles d'inundació (factors geomorfològics i àrees susceptibles a dinàmiques torrencials), inundacions marítimes, inundacions pluvials i trencament o avaria greu de presa o bassa.
S'han establert 4 nivells de risc: baix, moderat, alt i molt alt. El nivell de risc en cada cas s'estableix en funció de diversos indicadors de perillositat i de vulnerabilitat. Finalment, per a cada municipi s'ha determinat un nivell de risc equivalent al màxim de qualsevol de les tipologies d'inundacions que li poden afectar.
Amb la revisió del pla, tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de previsió i actuació en cas d'inundacions. Hi ha 294 municipis considerats amb risc molt alt d'inundació, 362 amb risc alt, 233 amb risc moderat i 58 amb risc baix.
Canvien els avisos de perill
D'altra banda, un dels principals canvis del pla Inuncat és la inclusió d'un nou llindar de precipitació vinculat als avisos de perill meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta d'un nou llindar de tres hores (anomenat d'intensitat acumulada) per preveure inundacions sobtades per desbordament de cursos fluvials petits i mitjans.
El nou llindar té l'objectiu d'identificar episodis de precipitació persistent que poden acumular quantitats importants en poques hores. Aquest llindar, afirma Protecció Civil, permetrà preveure inundacions sobtades que causen danys importants, tant en conques petites i mitjanes (amb temps de concentració d'entre 1 i 6 hores), com 'in situ'.
Els valors fixats per al nou llindar (codificat com a SMP 3-horari) són de 60 litres de pluja per metres quadrat per al llindar baix i 90 per al llindar alt. Per a la validació d'aquest nou llindar també s'ha elaborat un estudi per identificar les precipitacions associades a inundacions en rieres del litoral.
El nou llindar conviurà amb els ja existents, el llindar de pluja en trenta minuts (anomenat actualment d'intensitat) i el llindar de pluja de 24 hores (anomenat actualment d'acumulació).
Segons indica Protecció Civil, el nou llindar respon a les necessitats del sistema per fer front a episodis de risc d'inundacions i comporten una evolució dels models actuals per facilitar la detecció d'impactes, és a dir, perquè els organismes de conca puguin identificar les possibles inundacions.
D'aquesta manera, comporta un canvi de paradigma per passar de previsió de pluja a previsió d'inundacions, definint llindars que responen a diferents tipologies d'inundacions: per precipitació in situ i insuficiència drenant del terreny en zona urbana, per creixement sobtat i desbordament de rius i per creixement lent de grans conques.
