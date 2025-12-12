El més alt de la Vall d’Aran
El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
La localitat està inclosa en la llista dels pobles més bonics d’Espanya
Patricia López Avilés
Roses, margarides, tulipes, dàlies... Les flors són un dels elements més bonics de la natura i acompanyen tant en els moments importants de la vida com en els rituals relacionats amb la mort.
Des de casaments i naixements fins als cementiris, les flors es converteixen en símbol de celebració, record i comiat.
Cada espècie, amb la seva forma i color característics, aporta un significat diferent. En el cas de la rosa: el seu simbolisme inclou l’amor, la bellesa o la passió, mentre que els gira-sols desitgen bona sort i riquesa.
D’altres, com els crisantems, estan directament vinculades amb el Dia de Tots Sants, i simbolitzen la vida, la mort i la longevitat.
Entre els pobles més bonics d’Espanya
Passejar entre flors alegra la vista a qualsevol: la delicadesa i els colors intensos dels pètals transmeten una sensació de calma i bellesa inigualable.
De fet, a Catalunya hi ha diferents pobles per on endinsar-se a través d’aquests meravellosos i acolorits paisatges, i n’hi ha un que es diu que té més flors que persones.
Es tracta de Bagergue, un petit poble ubicat a la Vall d’Aran de poc més de 100 habitants i inclòs en la llista dels pobles més bonics d’Espanya des del 2019.
El més alt de la comarca
Situat a 1.419 metres, és la vila habitada més alta de la Vall d’Aran i es caracteritza pels seus carrers engalanats amb flors de tot tipus. Surfínies, petúnies, geranis... els seus veïns mostren el seu entusiasme i implicació en les tasques d’embelliment d’aquest poble tan acollidor.
Per aquesta raó, Viles Florides, la iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), li va atorgar la màxima distinció d’entre els pobles catalans que cuiden l’ornamentació urbana.
L’associació promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra mitjançant l’ús de flors, arbres i espais verds. De moment, reuneix més de 170 municipis, entre ells Bagergue.
Ventall de possibilitats
Tot i que a l’hivern el paisatge és monocromàtic per la neu que entapissa fins a l’últim racó, en el que queda de tardor presenta una fusió de colors vibrants.
Així mateix, a més de destacar per les seves plantes, el poble acull un preciós centre històric, que forma part de l’inventari del Patrimoni arquitectònic de Catalunya.
Per la seva ubicació privilegiada, Bagergue presenta un bon ventall de possibilitats, tant a l’estiu com a l’hivern.
I és que, tot i que ara sigui impensable pel fred, la localitat té una espècie de platja, un lloc on es formen unes basses naturals al riu i que permet als seus visitants disfrutar d’un bany refrescant durant els dies més calorosos de l’any.
Esglésies i cases de pedra
Entre els seus edificis destaca l’església parroquial de Sant Feliu, d’origen romànic; el museu etnològic privat Eth Corrau, amb 2.500 peces; estris i objectes artesanals, fidels a la història i tradició de la Vall d’Aran i l’ermita de Santa Margarida, on se celebra la romeria cada 20 de juliol.
Altres parades imprescindibles són les cases de pedra, entre les quals la Casa Menginat, pertanyent a una família de la noblesa, o la Casa es de Pansart.
Finalment, s’ha de visitar la formatgeria més alta del Pirineu: Hormatges Tarrau, que es troba a 1.419 metres d’altitud i inclou una degustació de formatge aranès.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona